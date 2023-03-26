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"Как в сталинской россии": Трамп пожаловался на "ужасы" расследований против него

26 марта 2023 12:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дональд Трамп
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Дональд Трамп на своем первом предвыборном митинге в Вейко, штат Техас, назвал начатые против него расследования "охотой на ведьм" и сравнил их с "ужасами сталинской россии".

Об этом пишет Reuters.

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"Расследование против меня — это что-то прямо из шоу ужасов сталинской россии. С самого начала это была одна охота на ведьм и фальшивое расследование одно за другим", — заявил Трамп.

Агентство отмечает, что не предоставив улик, Трамп обвинил администрацию президента-демократа Джо Байдена в организации уголовного преследования против него, чтобы взорвать его заявку на Белый дом.

Он также представил президентские выборы 2024 года "в апокалиптических терминах" и осудил своего ведущего соперника-республиканца Рона ДеСантиса.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Напомним, 18 марта бывший президент США Дональд Трамп написал на собственной социальной платформе Truth Social, которую хотят арестовать на следующей неделе. По его словам, это произойдет из-за уголовного дела, которое связано с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

Фото: Reuters

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