"Как в сталинской россии": Трамп пожаловался на "ужасы" расследований против него
Дональд Трамп на своем первом предвыборном митинге в Вейко, штат Техас, назвал начатые против него расследования "охотой на ведьм" и сравнил их с "ужасами сталинской россии".
Об этом пишет Reuters.
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"Расследование против меня — это что-то прямо из шоу ужасов сталинской россии. С самого начала это была одна охота на ведьм и фальшивое расследование одно за другим", — заявил Трамп.
Агентство отмечает, что не предоставив улик, Трамп обвинил администрацию президента-демократа Джо Байдена в организации уголовного преследования против него, чтобы взорвать его заявку на Белый дом.
Он также представил президентские выборы 2024 года "в апокалиптических терминах" и осудил своего ведущего соперника-республиканца Рона ДеСантиса.
Напомним, 18 марта бывший президент США Дональд Трамп написал на собственной социальной платформе Truth Social, которую хотят арестовать на следующей неделе. По его словам, это произойдет из-за уголовного дела, которое связано с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.
Фото: Reuters