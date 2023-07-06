Як українці Америки долучились до святкування 247-ї річниці Незалежності Сполучених Штатів

Українці відзначають День Незалежності США у Філадельфії, 4 липня 2023 року. Фото: Уляна Бойчук

​​"Слава Україні! Героям Слава! Ви сильні! Ви неймовірні!" лунало від американців українцям на найстарішому параді до Дня Незалежності Америки у Філадельфії. Цьогоріч українці вдруге офіційно брали у ньому участь. Українська колона, під патріотичні вигуки та українські повстанські пісні пройшла центром найпершого міста Америки — Філадельфією.

Як це було, читайте у нашому матеріалі.

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4 липня Америка святкує 247 річницю з моменту проголошення країни вільною від британської колонізації. Зазвичай у цей День багато святкувань: феєрверки, усмішки, привітання і чи не в кожному великому місці Сполучених Штатів відбуваються паради. Вони тут стилізовані під штат, у якому парад проходить, місто та людей, які там живуть. Тут проходять колонами представники різних національностей, кінна поліція, а також, але не обов'язково, — Міс Штату. Наша колега побувала на параді в першій столиці Америки — Філадельфії, де в святкуваннях брали участь і українці.

Українці відзначають День Незалежності США у Філадельфії, 4 липня 2023 року. Фото: Уляна Бойчук

Під палючим сонцем, зранку юрмиться натовп із синьо-жовтими прапорами у історичному центрі Філадельфії. Під "Червону калину" та інші українські повстанські пісні у строях стоять переодягнені у козаків поважні сивочолі чоловіки та юнаки, біля прапорів – гетьманська булава, дівчата, вдягнені в українські строї, поправляють віночки на головах. Люди обіймають і дякують українським захисникам, які теж стоять, спираючись на милиці. Так українці Америки готували, за кілька годин до початку, свою колону до параду до Дня Незалежності Америки.

Українці відзначають День Незалежності США у Філадельфії, 4 липня 2023 року. Фото: Уляна Бойчук

"У таке чудове свято, День Незалежності Сполучених Штатів Америки, ми вирішили сформувати таку нашу колону, щоб показати, що ми, українці Америки, також хочемо виразити свою підтримку і пройтись цим парадом", — каже учасник акції, українець в Америці Андрій. Чоловік приїхав на парад мотоциклом, яких було сім. Це теж було можливо, як і автівки, однак для цього потрібно було попередньо зареєструватись.

Українці відзначають День Незалежності США у Філадельфії, 4 липня 2023 року. Фото: Уляна Бойчук

"Нині українська колона бере участь у одному із найстаріших парадів до Дня Незалежності Америки. Це наше велике "Дякую" Америці за ту незліченну кількість допомоги, яку надав американський народ українському народу, американська держава українській державі", — каже почесний консул України у Філадельфії Ірина Мазур, яка очолювала українську колону на параді.

Українці відзначають День Незалежності США у Філадельфії, 4 липня 2023 року. Фото: Уляна Бойчук

"Кожен Українець закордоном має розуміти, що ми – Амбасадори України тут, війна досі триває, і вона, на превеликий жаль, не закінчиться сьогодні. Тому нам важливо виходити, кожен день говорити про Україну, адже наші солдати захищають нас на фронті, а ми тут повинні робити все, щоб отримувати гуманітарну, фінансову та військову допомогу", — додає почесний посол.

Українці відзначають День Незалежності США у Філадельфії, 4 липня 2023 року. Фото: Уляна Бойчук

На параді з українською колоною пройшлись і захисники України, які нині перебувають у Сполучених Штатах на протезуванні.

Українці відзначають День Незалежності США у Філадельфії, 4 липня 2023 року. Фото: Уляна Бойчук

"Ми маємо бути тут і тримати руку на пульсі, щоб весь світ розумів, що війна не закінчилась, досі триває і нам потрібна допомога. Ми не можемо мовчати про це", – каже волонтерка, учасниця української колони на параді Марина.

Українці відзначають День Незалежності США у Філадельфії, 4 липня 2023 року. Фото: Уляна Бойчук

"Ми бачимо маніфестацію солідарності українців Америки із Днем Незалежності. Важливо, що українці є частиною американської культури, американського суспільства і, при всій різнобарвності американського суспільства, нам вдається зберігати свою ідентичність. І це відчуття свободи. Якщо, до прикладу, порівняти ситуацію із Російською Федерацією, то кількість українців там, і в Америці однакова, але чи можете ви собі уявити, щоб вулицями Москви чи Петербурга пройшлась колона із українськими прапорами?" — коментує важливість української колони на параді до Дня Незалежності у Філадельфії постійний представник України про ООН Сергій Кислиця і додає, що сьогодні надзвичайно важливо говорити про Україну, із звичайними людьми, із трибун парламентів, всюди та за будь-якої можливості.

Українці відзначають День Незалежності США у Філадельфії, 4 липня 2023 року. Фото: Уляна Бойчук

"Ми прийшли сказати дякую Америці за то, що вона підтримує Україну у ті складні часи Ми вітаємо Америку з Днем Незалежності і також хочемо, щоб ми святкували День Незалежності України під мирним небом всі разом", — каже учасниця акції Катерина.

Кілька хвилин потому з натовпу, який спостерігає за колонами лунає: "Вибачте, ви не знаєте, де можна купити український прапор? Я минулого року допомагала одній українській жінці, хочу мати невеличке нагадування про те, яка сильна та смілива ви нація", — із сльозами на очах каже американка та вигукує "Слава Україні".

Українці відзначають День Незалежності США у Філадельфії, 4 липня 2023 року. Фото: Уляна Бойчук

"Я люблю Україну, я люблю Сполучені Штати, – каже учасниця української колони на параді, вроджена американка із українським корінням, Христина і додає, – це важливо і для України і для Америки, щоб показати співдружність та прагнення до миру!"

Українці відзначають День Незалежності США у Філадельфії, 4 липня 2023 року. Фото: Уляна Бойчук

Таким був День Незалежності Америки. Українці вийшли, щоб висловити вдячність, а отримали тонну підтримки! Серед американці та українців Америки побутує думка, що Філадельфія – це найкраще місце для святкування Дня Незалежності Америки, оскільки саме у цьому місці вперше прозвучав дзвін, який оголосив незалежність Сполучених Штатів у 1776 році.