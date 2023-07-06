Как украинцы Америки присоединились к празднованию 247-й годовщины Независимости Соединенных Штатов
"Слава Украине! Героям Слава! Вы сильны! Вы невероятны!" звучало от американцев украинцам на старейшем параде ко Дню Независимости Америки в Филадельфии. В этом году украинцы во второй раз официально участвовали в нем. Украинская колонна, под патриотические возгласы и украинские повстанческие песни прошла по центру самого первого города Америки — Филадельфии.
Как это было, читайте в нашем материале.
4 июля Америка отмечает 247 годовщину с момента провозглашения страны свободной от британской колонизации. Обычно в этот день много празднований: фейерверки, улыбки, поздравления и чуть ли не в каждом большом городе Соединенных Штатов проходят парады. Они здесь стилизованы под штат, в котором парад проходит, город и живущих там людей. Здесь проходят колоннами представители разных национальностей, конная полиция, а также, но не обязательно, Мисс Штата. Наша коллега побывала на параде в первой столице Америки — Филадельфии, где в празднованиях принимали участие и украинцы.
Под палящим солнцем утром собралась толпа с сине-желтыми флагами в историческом центре Филадельфии. Под "Червону калину" и другие украинские повстанческие песни в костюмах стоят переодетые у козаков почтенные седовласые мужчины и юноши, возле флагов — гетманская булава, девушки, одетые в украинские костюмы, поправляют венки на головах. Люди обнимают и благодарят украинских защитников, которые тоже стоят, опираясь на костыли. Так украинцы Америки готовили за несколько часов до начала свою колонну к параду ко Дню Независимости Америки.
"В такой замечательный праздник, День Независимости Соединенных Штатов Америки мы решили сформировать такую нашу колонну, чтобы показать, что мы, украинцы Америки, также хотим выразить свою поддержку и пройтись этим парадом", — говорит участник акции, украинец в Америке Андрей. Мужчина приехал на парад мотоциклом, которых было семь. Это тоже было разрешено, как и автомобили, однако для этого нужно было предварительно зарегистрироваться.
"В настоящее время украинская колонна принимает участие в одном из старейших парадов ко Дню Независимости Америки. Это наше большое "Спасибо" Америке за то бесчисленное количество помощи, которое оказал американский народ украинскому народу, американское государство украинскому государству", — говорит почетный консул Украины в Филадельфии Ирина Мазур, возглавлявшая украинскую колонну на параде.
"Каждый украинец за границей должен понимать, что мы — Посольства Украины здесь, война до сих пор продолжается, и она, к сожалению, не закончится сегодня. Поэтому нам важно выходить, каждый день говорить об Украине, ведь наши солдаты защищают нас на фронте, а мы здесь должны делать все, чтобы получать гуманитарную, финансовую и военную помощь", — добавляет почетный посол.
На параде с украинской колонной прошлись и защитники Украины, которые находятся в Соединенных Штатах на протезировании.
"Мы должны быть здесь и держать руку на пульсе, чтобы весь мир понимал, что война не закончилась, продолжается и нам нужна помощь. Мы не можем молчать об этом", — говорит волонтер, участница украинской колонны на параде Марина.
"Мы видим манифестацию солидарности украинцев Америки с Днем Независимости. Важно, что украинцы являются частью американской культуры, американского общества и при всей разноцветности американского общества нам удается сохранять свою идентичность. И это ощущение свободы. Если, к примеру, сравнить ситуацию с Российской Федерацией, то количество украинцев там, и в Америке одинаковое, но можете ли вы себе представить, чтобы по улицам Москвы или Петербурга прошлась колонна с украинскими флагами?" — комментирует важность украинской колонны на параде ко Дню Независимости в Филадельфии постоянный представитель Украины об ООН Сергей Кислица и добавляет, что сегодня очень важно говорить об Украине, с обычными людьми, с трибун парламентов, повсюду и при любой возможности.
"Мы пришли сказать спасибо Америке за то, что она поддерживает Украину в эти сложные времена. Мы поздравляем Америку с Днем Независимости и также хотим, чтобы мы праздновали День Независимости Украины под мирным небом все вместе", — говорит участница акции Екатерина.
Несколько минут спустя из толпы, которая наблюдает за колоннами, раздается: "Извините, вы не знаете, где можно купить украинский флаг? Я в прошлом году помогала одной украинской женщине, хочу иметь небольшое напоминание о том, какая сильная и смелая вы нация", — со слезами на глазах говорит американка и восклицает "Слава Украине".
"Я люблю Украину, я люблю Соединенные Штаты, — говорит участница украинской колонны на параде, врожденная американка с украинскими корнями, Кристина и добавляет, — это важно и для Украины и для Америки, чтобы показать содружество и стремление к миру!"
Таков был День Независимости Америки. Украинцы вышли, чтобы выразить благодарность, а получили тонну поддержки! Среди американцев и украинцев Америки существует мнение, что Филадельфия — это лучшее место для празднования Дня Независимости Америки, поскольку именно в этом месте впервые прозвучал колокол, объявивший независимость Соединенных Штатов в 1776 году.