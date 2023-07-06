Как украинцы Америки присоединились к празднованию 247-й годовщины Независимости Соединенных Штатов

Украинцы отмечают День Независимости США в Филадельфии 4 июля 2023 года. Фото: Ульяна Бойчук

"Слава Украине! Героям Слава! Вы сильны! Вы невероятны!" звучало от американцев украинцам на старейшем параде ко Дню Независимости Америки в Филадельфии. В этом году украинцы во второй раз официально участвовали в нем. Украинская колонна, под патриотические возгласы и украинские повстанческие песни прошла по центру самого первого города Америки — Филадельфии.

Как это было, читайте в нашем материале.

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4 июля Америка отмечает 247 годовщину с момента провозглашения страны свободной от британской колонизации. Обычно в этот день много празднований: фейерверки, улыбки, поздравления и чуть ли не в каждом большом городе Соединенных Штатов проходят парады. Они здесь стилизованы под штат, в котором парад проходит, город и живущих там людей. Здесь проходят колоннами представители разных национальностей, конная полиция, а также, но не обязательно, Мисс Штата. Наша коллега побывала на параде в первой столице Америки — Филадельфии, где в празднованиях принимали участие и украинцы.

Украинцы отмечают День Независимости США в Филадельфии 4 июля 2023 года. Фото: Ульяна Бойчук

Под палящим солнцем утром собралась толпа с сине-желтыми флагами в историческом центре Филадельфии. Под "Червону калину" и другие украинские повстанческие песни в костюмах стоят переодетые у козаков почтенные седовласые мужчины и юноши, возле флагов — гетманская булава, девушки, одетые в украинские костюмы, поправляют венки на головах. Люди обнимают и благодарят украинских защитников, которые тоже стоят, опираясь на костыли. Так украинцы Америки готовили за несколько часов до начала свою колонну к параду ко Дню Независимости Америки.

Украинцы отмечают День Независимости США в Филадельфии 4 июля 2023 года. Фото: Ульяна Бойчук

"В такой замечательный праздник, День Независимости Соединенных Штатов Америки мы решили сформировать такую ​​нашу колонну, чтобы показать, что мы, украинцы Америки, также хотим выразить свою поддержку и пройтись этим парадом", — говорит участник акции, украинец в Америке Андрей. Мужчина приехал на парад мотоциклом, которых было семь. Это тоже было разрешено, как и автомобили, однако для этого нужно было предварительно зарегистрироваться.

Украинцы отмечают День Независимости США в Филадельфии 4 июля 2023 года. Фото: Ульяна Бойчук

"В настоящее время украинская колонна принимает участие в одном из старейших парадов ко Дню Независимости Америки. Это наше большое "Спасибо" Америке за то бесчисленное количество помощи, которое оказал американский народ украинскому народу, американское государство украинскому государству", — говорит почетный консул Украины в Филадельфии Ирина Мазур, возглавлявшая украинскую колонну на параде.

Украинцы отмечают День Независимости США в Филадельфии 4 июля 2023 года. Фото: Ульяна Бойчук

"Каждый украинец за границей должен понимать, что мы — Посольства Украины здесь, война до сих пор продолжается, и она, к сожалению, не закончится сегодня. Поэтому нам важно выходить, каждый день говорить об Украине, ведь наши солдаты защищают нас на фронте, а мы здесь должны делать все, чтобы получать гуманитарную, финансовую и военную помощь", — добавляет почетный посол.

Украинцы отмечают День Независимости США в Филадельфии 4 июля 2023 года. Фото: Ульяна Бойчук

На параде с украинской колонной прошлись и защитники Украины, которые находятся в Соединенных Штатах на протезировании.

Украинцы отмечают День Независимости США в Филадельфии 4 июля 2023 года. Фото: Ульяна Бойчук

"Мы должны быть здесь и держать руку на пульсе, чтобы весь мир понимал, что война не закончилась, продолжается и нам нужна помощь. Мы не можем молчать об этом", — говорит волонтер, участница украинской колонны на параде Марина.

Украинцы отмечают День Независимости США в Филадельфии 4 июля 2023 года. Фото: Ульяна Бойчук

"Мы видим манифестацию солидарности украинцев Америки с Днем Независимости. Важно, что украинцы являются частью американской культуры, американского общества и при всей разноцветности американского общества нам удается сохранять свою идентичность. И это ощущение свободы. Если, к примеру, сравнить ситуацию с Российской Федерацией, то количество украинцев там, и в Америке одинаковое, но можете ли вы себе представить, чтобы по улицам Москвы или Петербурга прошлась колонна с украинскими флагами?" — комментирует важность украинской колонны на параде ко Дню Независимости в Филадельфии постоянный представитель Украины об ООН Сергей Кислица и добавляет, что сегодня очень важно говорить об Украине, с обычными людьми, с трибун парламентов, повсюду и при любой возможности.

Украинцы отмечают День Независимости США в Филадельфии 4 июля 2023 года. Фото: Ульяна Бойчук

"Мы пришли сказать спасибо Америке за то, что она поддерживает Украину в эти сложные времена. Мы поздравляем Америку с Днем Независимости и также хотим, чтобы мы праздновали День Независимости Украины под мирным небом все вместе", — говорит участница акции Екатерина.

Несколько минут спустя из толпы, которая наблюдает за колоннами, раздается: "Извините, вы не знаете, где можно купить украинский флаг? Я ​​в прошлом году помогала одной украинской женщине, хочу иметь небольшое напоминание о том, какая сильная и смелая вы нация", — со слезами на глазах говорит американка и восклицает "Слава Украине".

Украинцы отмечают День Независимости США в Филадельфии 4 июля 2023 года. Фото: Ульяна Бойчук

"Я люблю Украину, я люблю Соединенные Штаты, — говорит участница украинской колонны на параде, врожденная американка с украинскими корнями, Кристина и добавляет, — это важно и для Украины и для Америки, чтобы показать содружество и стремление к миру!"

Украинцы отмечают День Независимости США в Филадельфии 4 июля 2023 года. Фото: Ульяна Бойчук

Таков был День Независимости Америки. Украинцы вышли, чтобы выразить благодарность, а получили тонну поддержки! Среди американцев и украинцев Америки существует мнение, что Филадельфия — это лучшее место для празднования Дня Независимости Америки, поскольку именно в этом месте впервые прозвучал колокол, объявивший независимость Соединенных Штатов в 1776 году.