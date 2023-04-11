Як відреагували союзники США на витік секретних документів: інформація від Politico

Витік секретних даних Пентагону створив проблеми не тільки для США. Фото: defense.gov

Після витоку з Пентагону секретної інформації про війну в Україні та інші глобальні проблеми союзники США з Європи, Близького Сходу і Києва розчаровані та збентежені. Американські високопосадовці шукають способи заспокоїти їх.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотири джерела.

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Позиція союзників США щодо витоку даних

Після того, як минулого тижня стало відомо про витік, високопосадовці Держдепу, Пентагону та американської розвідки зв'язалися зі своїми іноземними колегами, щоби заспокоїти їх.

Одне з джерел видання розповіло, що члени "П'яти очей" — розвідувального союзу США, Канади, Великої Британії, Австралії і Нової Зеландії — звернулися до Вашингтона з проханням про брифінги. Запити були надіслані окремо до Офісу директора Національної розвідки, ЦРУ і ФБР. Наразі відповіді вони не отримали.

Тим часом, як зазначає видання, офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві запитували Вашингтон про те, як інформація опинилася в інтернеті, хто несе відповідальність за витік і що США роблять для того, щоб інформація була видалена з соціальних мереж та чи вживає адміністрація Байдена заходи, щоби у майбутньому не було витоків розвідувальних даних.

Станом на ранок 10 квітня американські офіційні особи повідомили союзникам, що адміністрація президента США проводить розслідування і що вони все ще намагаються зрозуміти повний обсяг витоку, повідомили Politico європейські чиновники.

Проблеми для України

У публікації також наголошується, що Україна вже давно занепокоєна тим, що інформація, якою вона ділиться зі США, потрапляє у відкритий доступ.

"Цей випадок показав, що українці були абсолютно праві щодо цього. Американці тепер винні українцям. Вони повинні вибачитися і компенсувати збитки", — сказав один з європейських чиновників.

Криза масштабів WikiLeaks

Politico зазначає, що історія з витоком секретних документів призвела до кризи у відносинах США з їхніми союзниками, порушуючи питання про те, як Вашингтон виправлятиме те, що офіційні особи в усьому світі вважають одним з найбільших публічних провалів американської розвідки відтоді, як WikiLeaks опублікував мільйони чутливих документів з 2006-го по 2021 рік.

"Спосіб витоку і зміст дуже незвичайні. Я не можу пригадати часів, коли був би такий витік і такий широкий спектр достовірної інформації, яка була просто викладена в соціальні мережі, а не як файли Сноудена, які спочатку були проаналізовані групою журналістів", — розповів колишній аналітик американської розвідки, який займався росією.

Високопоставлений американський чиновник заявив виданню, що лише на найвищому рівні уряду США обговорюють, як впоратися з витоком інформації. Навіть ті високопосадовці, які працюють над політикою щодо України, росії та країн, згаданих у документах, станом на 9 квітня не знали, як адміністрація президента реагуватиме на витік.

Водночас, як відзначає видання, високопоставлений український парламентар заявив, що витік "не розглядається тут як велика проблема".

Однак, за словами одного з європейських чиновників, витік інформації викликав обурення серед посадовців у вищих ешелонах національної безпеки України. При цьому співрозмовник видання переконаний, що оприлюднені документи, ймовірно, не мають безпосереднього впливу на бойові дії в Україні.

Що відомо про витік секретних документів

Раніше видання The New York Times опублікувало нібито засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України. Достовірність цих документів ніхто не підтвердив.

Видання зазначає, що це документи США та НАТО. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Зазначається, що принаймні частина даних у документах — що стосуються орієнтовних втрат обох сторін — вочевидь змінена з метою підіграти російській пропаганді. В оприлюднених паперах при цьому немає згадок про конкретні плани України.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов після появи у ЗМІ нібито засекречених документів про український контрнаступ заявив, що Україна чекає на інформацію від Пентагону щодо "витоку" даних. Він висловив сумнів, що оприлюднені документи є справжніми.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.