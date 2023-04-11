Как отреагировали союзники США на утечку секретных документов: информация от Politico

Утечка секретных данных Пентагона создала проблемы не только для США. Фото: defense.gov

После утечки из Пентагона секретной информации о войне в Украине и других глобальных проблемах союзники США из Европы, Ближнего Востока и Киева разочарованы и смущены. Американские чиновники ищут способы успокоить их.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четыре источника.

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Позиция союзников США по утечке данных

После того, как на прошлой неделе стало известно об утечке, чиновники Госдепа, Пентагона и американской разведки связались со своими иностранными коллегами, чтобы успокоить их.

Один из источников издания рассказал, что члены "Пяти глаз" — разведывательного союза США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии — обратились в Вашингтон с просьбой о брифингах. Запросы были направлены отдельно в Офис директора Национальной разведки, ЦРУ и ФБР. Пока ответа они не получили.

Между тем, как отмечает издание, официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве спрашивали Вашингтон о том, как информация оказалась в интернете, кто несет ответственность за утечку и что США делают для того, чтобы информация была удалена из социальных сетей, принимает ли администрация Байдена меры, чтобы в будущем не было утечек разведывательных данных.

К утру 10 апреля американские официальные лица сообщили союзникам, что администрация президента США проводит расследование и что они все еще пытаются понять полный объем утечки, сообщили Politico европейские чиновники.

Проблемы для Украины

В публикации также отмечается, что Украина уже давно озабочена тем, что информация, которой она делится с США, попадает в открытый доступ.

"Этот случай показал, что украинцы были абсолютно правы в этом отношении. Американцы теперь должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать убытки", — сказал один из европейских чиновников.

Кризис масштабов WikiLeaks

Politico отмечает, что история с утечкой секретных документов привела к кризису в отношениях США с их союзниками, поднимая вопрос о том, как Вашингтон будет исправлять то, что официальные лица во всем мире считают одним из крупнейших публичных провалов американской разведки с тех пор, как WikiLeaks опубликовал миллионы чувствительных документов с 2006-го по 2021 год.

"Способ утечки и содержание очень необычны. Я не могу вспомнить времен, когда была бы такая утечка и такой широкий спектр достоверной информации, которая была просто изложена в социальные сети, а не как файлы Сноудена, которые сначала были проанализированы группой журналистов", — рассказал бывший аналитик американской разведки, занимавшийся россией.

Высокопоставленный американский чиновник заявил изданию, что только на самом высоком уровне правительства США обсуждают, как справиться с утечкой информации. Даже те чиновники, которые работают над политикой в отношении Украины, россии и стран, упомянутых в документах, по состоянию на 9 апреля не знали, как администрация президента будет реагировать на утечку.

В то же время, как отмечает издание, высокопоставленный украинский парламентарий заявил, что утечка "не рассматривается здесь как большая проблема".

Однако, по словам одного из европейских чиновников, утечка информации вызвала возмущение среди чиновников в высших эшелонах национальной безопасности Украины. При этом собеседник издания убежден, что обнародованные документы, вероятно, не оказывают непосредственного влияния на боевые действия в Украине.

Что известно об утечке секретных документов

Ранее издание The New York Times опубликовало якобы засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины. Достоверность этих документов никто не подтвердил.

Издание отмечает, что это документы США и НАТО. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в сети.

Отмечается, что, по крайней мере, часть данных в документах — касающихся ориентировочных потерь обеих сторон — явно изменена с целью подыграть российской пропаганде. В обнародованных бумагах при этом нет упоминаний о конкретных планах Украины.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов после появления в СМИ якобы засекреченных документов об украинском контрнаступлении заявил, что Украина ожидает информацию от Пентагона по "утечке" данных. Он выразил сомнение, что обнародованные документы являются подлинными.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "слитые" материалы "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта. Однако когда оно начнется, граждане это увидят.