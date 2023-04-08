Який вигляд мав єгиптянин майже 35 тисяч років тому: експерти показали цифрове зображення

Стародавній Єгипет. Фото: google.com

Бразильські експерти за допомогою цифрових зображень показали обличчя єгиптянина, який жив 35 тисяч років тому. Для того, аби відтворити зображення експерти використали скелетні останки людини.

Про це пише CNN.

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Зазначається, що археолог Моасір Еліас Сантос і 3D-дизайнер Сісеро Мораєс використали скелетні останки людини, знайдені на археологічній ділянці в Єгипті, щоб відтворити цифрове зображення.

Це зображення представляє детальну апроксимацію обличчя черепа Назлет Хатер 2, скам’янілості віком 35 тисяч років, яка була виявлена ​​в 1980 році в долині Нілу в Єгипті.

Пізніше антропологічний аналіз визначив скелетні останки чоловіка африканського походження, якому на момент смерті було від 17 до 29 років. Аналіз показує, що його вага була приблизно понад п’ять футів і три дюйми.

Фото: Cicero Moraes/CNN

Команда використовувала процес апроксимації обличчя, який допомагає археологам відтворити риси обличчя померлої людини за допомогою скелетних останків.

Який вигляд мав єгиптянин майже 35 тисяч років тому

Фото: Cicero Moraes/ CNN

Зазначається, що Сантос і Мораєс сподіваються, що їхня робота допоможе іншим археологам дослідити еволюцію людини. Вони планують показати реконструкцію обличчя на виставці в майбутньому після свого дослідження, яке було опубліковано в бразильському журналі OrtogOnline минулого місяця.

Нагадаємо, у січні поточного року стало відомо, що у Єгипті вперше за століття знайшли 16-метровий папірус із текстами з "Книги мертвих".

Артефакт, також знайдений в археологічній зоні Саккара, реставрували у лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі та назвали "папірусом Вазірі". Папірус уже переклали і згодом його виставлять у Єгипетському музеї. Поки що знахідку не показали громадськості.

Також археологи у Єгипті знайшли мумію, якій імовірно близько 4300 років.

Мумію знайшли на дні 15-метрової шахти у нещодавно розкритій групі гробниць п’ятої та шостої династій біля ступінчастої піраміди у Саккарі.

Також повідомлялося, що у Великій піраміді Гіза, яку ще називають пірамідою Хеопса знайшли потаємний коридор.