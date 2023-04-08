Как выглядел египтянин почти 35 тысяч лет назад: эксперты показали цифровое изображение
Бразильские эксперты с помощью цифровых изображений показали лицо египтянина, который жил 35 тысяч лет назад. Для того чтобы воспроизвести изображение эксперты использовали скелетные останки человека.
Об этом пишет CNN.
Как экспертам удалось воспроизвести изображение египтянина
Отмечается, что археолог Моассир Элиас Сантос и 3D-дизайнер Сисеро Мораес использовали скелетные останки человека, найденные на археологическом участке в Египте, чтобы воспроизвести цифровое изображение.
Это изображение представляет подробную аппроксимацию лица черепа Назлет Хатер 2, окаменелости в возрасте 35 тысяч лет, которая была обнаружена в 1980 году в долине Нила в Египте.
Позже антропологический анализ определил скелетные останки мужчины африканского происхождения, которому в момент смерти было от 17 до 29 лет. Анализ показывает, что его вес был примерно более пяти футов и три дюйма.
Команда использовала процесс аппроксимации лица, который помогает археологам воспроизвести черты лица умершего человека с помощью скелетных останков.
Как выглядел египтянин почти 35 тысяч лет назад
Сантос и Мораес надеются, что их работа поможет другим археологам исследовать эволюцию человека. Они планируют показать реконструкцию лица на выставке в будущем после своего исследования, опубликованного в бразильском журнале OrtogOnline в прошлом месяце.
Напомним, в январе текущего года стало известно, что в Египте впервые за столетие нашли 16-метровый папирус с текстами из "Книги мертвых".
Артефакт, также обнаруженный в археологической зоне Саккара, реставрировали в лаборатории Египетского музея в Тахрире и назвали "папирусом Вазири". Папирус уже перевели и впоследствии его выставят в Египетском музее. Пока находку не показали общественности.
Также археологи в Египте обнаружили мумию, которой предположительно около 4300 лет.
Мумию нашли на дне 15-метровой шахты в недавно раскрытой группе гробниц пятой и шестой династий у ступенчатой пирамиды в Саккаре.
Также сообщалось, что в Великой пирамиде Гиза, которую еще называют пирамидой Хеопса, нашли сокровенный коридор.