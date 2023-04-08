Как выглядел египтянин почти 35 тысяч лет назад: эксперты показали цифровое изображение

Древний Египет. Фото: google.com

Бразильские эксперты с помощью цифровых изображений показали лицо египтянина, который жил 35 тысяч лет назад. Для того чтобы воспроизвести изображение эксперты использовали скелетные останки человека.

Об этом пишет CNN.

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Отмечается, что археолог Моассир Элиас Сантос и 3D-дизайнер Сисеро Мораес использовали скелетные останки человека, найденные на археологическом участке в Египте, чтобы воспроизвести цифровое изображение.

Это изображение представляет подробную аппроксимацию лица черепа Назлет Хатер 2, окаменелости в возрасте 35 тысяч лет, которая была обнаружена в 1980 году в долине Нила в Египте.

Позже антропологический анализ определил скелетные останки мужчины африканского происхождения, которому в момент смерти было от 17 до 29 лет. Анализ показывает, что его вес был примерно более пяти футов и три дюйма.

Фото: Cicero Moraes/CNN

Команда использовала процесс аппроксимации лица, который помогает археологам воспроизвести черты лица умершего человека с помощью скелетных останков.

Как выглядел египтянин почти 35 тысяч лет назад

Фото: Cicero Moraes/CNN

Сантос и Мораес надеются, что их работа поможет другим археологам исследовать эволюцию человека. Они планируют показать реконструкцию лица на выставке в будущем после своего исследования, опубликованного в бразильском журнале OrtogOnline в прошлом месяце.

Напомним, в январе текущего года стало известно, что в Египте впервые за столетие нашли 16-метровый папирус с текстами из "Книги мертвых".

Артефакт, также обнаруженный в археологической зоне Саккара, реставрировали в лаборатории Египетского музея в Тахрире и назвали "папирусом Вазири". Папирус уже перевели и впоследствии его выставят в Египетском музее. Пока находку не показали общественности.

Также археологи в Египте обнаружили мумию, которой предположительно около 4300 лет.

Мумию нашли на дне 15-метровой шахты в недавно раскрытой группе гробниц пятой и шестой династий у ступенчатой ​​пирамиды в Саккаре.

Также сообщалось, что в Великой пирамиде Гиза, которую еще называют пирамидой Хеопса, нашли сокровенный коридор.