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Як війна в Україні провокує глобальне потепління: заява NASA

19 квітня 2023 18:33
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чим небезпечне глобальне потепління – вчені з NASA пояснили
Війна в Україні та глобальне потепління. Фото: Qalampir.uz
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Сьогодні глобальне потепління – це новий виклик, з яким доводиться стикатися всьому людству на планеті. Експерти розповіли, яку небезпеку може нести глобальне потепління, що відбувається вже зараз, як війна в Україні сприяє цій проблемі та що можуть зробити самі люди для вирішення цієї проблеми.

Про це повідомляє агентство NASA.

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Небезпека глобального потепління

На жаль, наслідки глобального потепління, що спровокували самі люди, можна побачити вже сьогодні. Наприклад, варто звернути увагу на різні погодні стихії (землетруси, повені, цунамі та інше), на зміну флори та фауни, підвищення рівня води тощо.

Глобальное потепление
Визначення глобального потепління на планеті. Фото: NASA

Учені стверджують, що глобальний клімат й надалі змінюватиметься, але все залежить від об’єму парникових газів у атмосфері.

Вплив війни в Україні на глобальне потепління

Як кажуть у Міністерстві екології, тільки за півроку війни було знищено три мільйони гектарів лісів. Через обстріли та будування захисних споруд знищуються ліси та інші природні екосистеми. Також зменшується й кількість дерев, через що збільшується об’єм викиду вуглекислого газу в атмосферу.

война в Украине
Повномасштабна війна в Україні. Фото: google.com

Також бойові дії руйнують багато будівель та об’єктів, після чого залишається багато пилу та парникових газів, які забруднюють повітря та можуть змінювати клімат.

Що можуть зробити люди для покращення ситуації?

Учені стверджують, що глобальне потепління на 70% залежить від того, що постійно роблять люди. Тому важливо:

  • скорочувати використання природних ресурсів та відмовитися від одноразових речей;
  • бути волонтером та допомагати іншим;
  • ділитися з близькими цінністю природних ресурсів;
  • берегти та економити воду, щоб до океану попадало менше стічних вод;
  • купувати з розумом, використовуючи при покупках багаторазову сумку;
  • використовувати енергоефективні лампочки, які скорочують викид парникових газів, та економити світло;
  • садити навесні дерева, які виробляють кисень та очищують повітр;
  • обирати нетоксичні побутові хімікати;
  • обирати велосипеди та громадський транспорт замість автомобіля.

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені з’ясували, як глобальне потепління впливає на стихійні лиха та посухи.

Раніше ми розповідали, коли буде досягнутий порог глобального потепління.

Також ми повідомляли про те, як глобальне потепління впливає на економіку України.

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