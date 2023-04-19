Чем опасно глобальное потепление – ученые из NASA объяснили

Война в Украине и глобальное потепление. Фото: Qalampir.uz

Сегодня глобальное потепление — это новый вызов, с которым приходится сталкиваться всему человечеству на планете. Эксперты рассказали, какую опасность может представлять глобальное потепление, происходящее уже сейчас, как война в Украине способствует этой проблеме и что могут сделать сами люди для решения этой проблемы.

Об этом сообщает агентство NASA.

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Опасность глобального потепления

К сожалению, последствия глобального потепления, спровоцированные самими людьми, можно увидеть уже сегодня. Например, следует обратить внимание на различные погодные стихии (землетрясения, наводнения, цунами и др.), изменение флоры и фауны, повышение уровня воды и т.д.

Определение глобального потепления планеты. Фото: NASA

Ученые утверждают, что глобальный климат и дальше будет меняться, но все зависит от объема парниковых газов в атмосфере.

Влияние войны в Украине на глобальное потепление

Как говорят в Министерстве экологии, только за полгода войны было уничтожено три миллиона гектаров лесов. Из-за обстрелов и строительства защитных сооружений уничтожаются леса и другие природные экосистемы. Также уменьшается количество деревьев, из-за чего увеличивается объем выброса углекислого газа в атмосферу.

Полномасштабная война в Украине. Фото: google.com

Также боевые действия разрушают многие здания и объекты, после чего остается много пыли и парниковых газов, которые загрязняют воздух и могут изменять климат.

Что могут сделать люди для улучшения ситуации?

Ученые утверждают, что глобальное потепление на 70% зависит от того, что люди постоянно делают. Поэтому важно:

сокращать использование природных ресурсов и отказаться от одноразовых вещей;

быть волонтером и помогать другим;

делиться с близкими ценностью природных ресурсов;

беречь и экономить воду, чтобы в океан попадало меньше сточных вод;

покупать с умом, используя при покупках многоразовую сумку;

использовать энергоэффективные лампочки, которые сокращают выброс парниковых газов, и экономить свет;

сажать весной деревья, производящие кислород и очищающие воздух;

выбирать нетоксичные бытовые химикаты;

выбирать велосипеды и общественный транспорт вместо автомобиля.

Напомним, мы писали о том, что ученые выяснили, как глобальное потепление влияет на стихийные бедствия и засухи.

Раньше мы рассказывали, когда будет достигнут порог глобального потепления.

Также мы сообщали, как глобальное потепление влияет на экономику Украины.