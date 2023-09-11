Як зброя КНДР зможе допомогти Росії змінити війну: аналітика Bloomberg

Лідер КНДР Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Зброя КНДР дозволить Росії продовжувати війну в Україні, але навряд чи змінить перебіг війни, оскільки вона занадто застаріла. Боєприпаси з Північної Кореї можуть виграти час для Росії, даючи її промисловості шанс наздогнати попит.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Подейкують, що вже цього тижня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибуде до Росії для переговорів із президентом Володимиром Путіним. У США заявили, що зустріч буде зосереджена на постачанні озброєння та боєприпасів до Москви.

Попре те, що КНДР та Росія заперечують звинувачення США в постачанні зброї, Північна Корея володіє одними з найбільших запасів артилерії та некерованих ракет, які можуть бути використані в озброєнні радянських часів, яке Росія використовує для невибіркових нападів на Україну.

Однак професор питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США вважає, що поставки боєприпасів з Північної Кореї навряд чи будуть вирішальними в короткостроковій перспективі, але полегшать Росії продовження війни на виснаження.

Як пише Bloomberg, боєприпаси з Північної Кореї можуть виграти час для Росії, даючи її промисловості шанс наздогнати попит.

Нагадаємо, на початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити партію артилерійських снарядів для використання у війні проти України.