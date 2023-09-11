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Как оружие КНДР сможет помочь России сменить войну: аналитика Bloomberg

11 сентября 2023 12:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как оружие КНДР сможет помочь России сменить войну: аналитика Bloomberg
Лидер КНДР Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оружие КНДР позволит России продолжать войну в Украине, но вряд ли изменит ход войны, поскольку оно слишком устаревшее. Боеприпасы из Северной Кореи могут выиграть время для России, давая ее индустрии шанс догнать спрос.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Говорят, что уже на этой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибудет в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. В США заявили, что встреча будет сосредоточена на поставках вооружений и боеприпасов в Москву.

Несмотря на то, что КНДР и Россия отрицают обвинения США в поставке оружия, Северная Корея владеет одними из самых больших запасов артиллерии и неуправляемых ракет, которые могут быть использованы в вооружении советских времен, которое Россия использует для неизбирательных нападений на Украину.

Однако профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США считает, что поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут решающими в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение.

Как пишет Bloomberg, боеприпасы из Северной Кореи могут выиграть время для России, давая ее индустрии шанс догнать спрос.

Напомним, в начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить партию артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.

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