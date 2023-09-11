Как оружие КНДР сможет помочь России сменить войну: аналитика Bloomberg
Оружие КНДР позволит России продолжать войну в Украине, но вряд ли изменит ход войны, поскольку оно слишком устаревшее. Боеприпасы из Северной Кореи могут выиграть время для России, давая ее индустрии шанс догнать спрос.
Об этом сообщает Bloomberg.
Поможет ли оружие КНДР России в войне
Говорят, что уже на этой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибудет в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. В США заявили, что встреча будет сосредоточена на поставках вооружений и боеприпасов в Москву.
Несмотря на то, что КНДР и Россия отрицают обвинения США в поставке оружия, Северная Корея владеет одними из самых больших запасов артиллерии и неуправляемых ракет, которые могут быть использованы в вооружении советских времен, которое Россия использует для неизбирательных нападений на Украину.
Однако профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США считает, что поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут решающими в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение.
Как пишет Bloomberg, боеприпасы из Северной Кореи могут выиграть время для России, давая ее индустрии шанс догнать спрос.
Напомним, в начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить партию артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.