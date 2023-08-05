Яка країна найсамотніша в Європі: дослідження
Мешканці Ірландії відчувають найвищий рівень самотності серед країн Європейського Союзу. Цей результат вдалося дізнатися завдяки загальноєвропейському дослідженню.
Про це повідомляє Schengen Visa Info.
Найсамотніша країна Європи
Звіт Єврокомісії показав, що понад третини європейців відчувають самотність. Ця проблема є не лише у літніх людей, а й у молоді. В Ірландії показник самотності виявився найвищим. У цій країні понад 20% респондентів відповіли, що відчувають себе одинокими майже постійно.
У середньому в країнах Європи показник самотності — 13%. Ірландія показала значно вищий результат. Проблема самотності в країні наростає вже не перший рік.
Найменше люди почуваються одинокими в Австрії, Чехії, Хорватії та Нідерландах. Там результати самотності нижче 10%.
За даними Alone (ірландський фонд допомоги пенсіонерам), станом на перший квартал цього року велика кількість літніх людей в країні стикається з ізоляцією.
"Нові цифри загальноєвропейського опитування не стали несподіванкою. З наших даних ми знаємо, що самотність незмінно посідає перше місце серед проблем підтримки, і це серйозно впливає на фізичне та психічне здоров’я людей", — заявив генеральний директор Alone Шон Мойніган.
Ірландія намагається допомогти літнім людям продовжувати спілкування та залишатися активними навіть у поважному віці. Влада країни навіть розробила план дій для боротьби з самотністю:
- програма для уряду;
- дорожня карта соціального залучення;
- стратегічний план "Здорова Ірландія" на 2021-2025 роки.
Високий рівень самотності був також в інших демографічних груп. Наприклад, молодь до 30 років також відчуває себе одинокою. За даними загальноєвропейського опитування, ця проблема бентежить близько 24% молодих європейців.
Нагадаємо, в одному з італійських містечок можна придбати будинок за 1 євро. Таким чином влада Італії хоче збільшити кількість жителів у менш заселених регіонах країни.
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