Яка країна найсамотніша в Європі: дослідження

Ірландія. Фото: Pexels

Мешканці Ірландії відчувають найвищий рівень самотності серед країн Європейського Союзу. Цей результат вдалося дізнатися завдяки загальноєвропейському дослідженню.

Про це повідомляє Schengen Visa Info.

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Найсамотніша країна Європи

Звіт Єврокомісії показав, що понад третини європейців відчувають самотність. Ця проблема є не лише у літніх людей, а й у молоді. В Ірландії показник самотності виявився найвищим. У цій країні понад 20% респондентів відповіли, що відчувають себе одинокими майже постійно.

У середньому в країнах Європи показник самотності — 13%. Ірландія показала значно вищий результат. Проблема самотності в країні наростає вже не перший рік.

Найменше люди почуваються одинокими в Австрії, Чехії, Хорватії та Нідерландах. Там результати самотності нижче 10%.

За даними Alone (ірландський фонд допомоги пенсіонерам), станом на перший квартал цього року велика кількість літніх людей в країні стикається з ізоляцією.

"Нові цифри загальноєвропейського опитування не стали несподіванкою. З наших даних ми знаємо, що самотність незмінно посідає перше місце серед проблем підтримки, і це серйозно впливає на фізичне та психічне здоров’я людей", — заявив генеральний директор Alone Шон Мойніган.

Ірландія намагається допомогти літнім людям продовжувати спілкування та залишатися активними навіть у поважному віці. Влада країни навіть розробила план дій для боротьби з самотністю:

програма для уряду;

дорожня карта соціального залучення;

стратегічний план "Здорова Ірландія" на 2021-2025 роки.

Високий рівень самотності був також в інших демографічних груп. Наприклад, молодь до 30 років також відчуває себе одинокою. За даними загальноєвропейського опитування, ця проблема бентежить близько 24% молодих європейців.

Нагадаємо, в одному з італійських містечок можна придбати будинок за 1 євро. Таким чином влада Італії хоче збільшити кількість жителів у менш заселених регіонах країни.

Також ми писали, що з 2024 року Європейський Союз посилює правила в'їзду для громадян країн з безвізом. Їм доведеться отримувати спеціальний електронний дозвіл (ETIAS).