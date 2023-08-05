Какая страна самая одинокая в Европе: исследование
Жители Ирландии ощущают самый высокий уровень одиночества среди стран Европейского Союза. Этот результат удалось узнать благодаря общеевропейскому исследованию.
Об этом сообщает Schengen Visa Info.
Самая одинокая страна Европы
Отчет Еврокомиссии показал, что более трети европейцев испытывают одиночество. Эта проблема есть не только у пожилых людей, но и у молодежи. В Ирландии показатель одиночества оказался самым высоким. В этой стране более 20% респондентов ответили, что чувствуют себя одинокими почти постоянно.
В среднем в странах Европы показатель одиночества — 13%. Ирландия показала гораздо более высокий результат. Проблема одиночества в стране растет уже не первый год.
Меньше всего люди чувствуют себя одинокими в Австрии, Чехии, Хорватии и Нидерландах. Там результаты одиночества ниже 10%.
По данным Alone (ирландский фонд помощи пенсионерам), на первый квартал этого года большое количество пожилых людей в стране сталкивается с изоляцией.
"Новые цифры общеевропейского опроса не стали неожиданностью. Из наших данных мы знаем, что одиночество неизменно занимает первое место среди проблем поддержки, и это серьезно влияет на физическое и психическое здоровье людей", — заявил генеральный директор Alone Шон Мойниган.
Ирландия пытается помочь пожилым людям продолжать общение и оставаться активными даже в почтенном возрасте. Власти страны даже разработали план действий по борьбе с одиночеством:
- программа для правительства;
- дорожная карта социального привлечения;
- стратегический план "Здоровая Ирландия" на 2021-2025 годы.
Высокий уровень одиночества был также у других демографических групп. К примеру, молодежь до 30 лет также чувствует себя одинокими. По данным общеевропейского опроса, эта проблема беспокоит около 24% молодых европейцев.
Напомним, в одном из итальянских городков можно купить дом за 1 евро. Таким образом власти Италии хотят увеличить количество жителей в менее заселенных регионах страны.
Также мы писали, что с 2024 года Европейский Союз ужесточает правила въезда для граждан стран с безвизом. Им придется получать специальное электронное разрешение (ETIAS).