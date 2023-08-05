Какая страна самая одинокая в Европе: исследование

Ирландия. Фото: Pexels

Жители Ирландии ощущают самый высокий уровень одиночества среди стран Европейского Союза. Этот результат удалось узнать благодаря общеевропейскому исследованию.

Об этом сообщает Schengen Visa Info.

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Самая одинокая страна Европы

Отчет Еврокомиссии показал, что более трети европейцев испытывают одиночество. Эта проблема есть не только у пожилых людей, но и у молодежи. В Ирландии показатель одиночества оказался самым высоким. В этой стране более 20% респондентов ответили, что чувствуют себя одинокими почти постоянно.

В среднем в странах Европы показатель одиночества — 13%. Ирландия показала гораздо более высокий результат. Проблема одиночества в стране растет уже не первый год.

Меньше всего люди чувствуют себя одинокими в Австрии, Чехии, Хорватии и Нидерландах. Там результаты одиночества ниже 10%.

По данным Alone (ирландский фонд помощи пенсионерам), на первый квартал этого года большое количество пожилых людей в стране сталкивается с изоляцией.

"Новые цифры общеевропейского опроса не стали неожиданностью. Из наших данных мы знаем, что одиночество неизменно занимает первое место среди проблем поддержки, и это серьезно влияет на физическое и психическое здоровье людей", — заявил генеральный директор Alone Шон Мойниган.

Ирландия пытается помочь пожилым людям продолжать общение и оставаться активными даже в почтенном возрасте. Власти страны даже разработали план действий по борьбе с одиночеством:

программа для правительства;

дорожная карта социального привлечения;

стратегический план "Здоровая Ирландия" на 2021-2025 годы.

Высокий уровень одиночества был также у других демографических групп. К примеру, молодежь до 30 лет также чувствует себя одинокими. По данным общеевропейского опроса, эта проблема беспокоит около 24% молодых европейцев.

Напомним, в одном из итальянских городков можно купить дом за 1 евро. Таким образом власти Италии хотят увеличить количество жителей в менее заселенных регионах страны.

Также мы писали, что с 2024 года Европейский Союз ужесточает правила въезда для граждан стран с безвизом. Им придется получать специальное электронное разрешение (ETIAS).