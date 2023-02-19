Рогозін розкритикував російський Яндекс

Пошуковики Яндекса

Син колишнього глави "Роскосмосу" Олексій Рогозін назвав Google більш проросійським, ніж Яндекс.

Про це він написав у своєму Telegram.

Яндекс проти Google

У своєму посту він каже, що на Донеччині поблизу Бахмута є село Іванівське. До 2016 року воно називалося Червоне і було перейменовано в рамках "десовенізації". Хоча Донецька народна республіка й надалі називає це село Червоне.

Рогозін навів назву села у пошуку Яндекса та Google, і як виявилося Google і далі продовжує називати його "Червоне", тоді як Яндекс — визнає рішення України — рішення, яке не визнається росією. Він каже, що це сталося тому, що багато розробників Яндекса живуть за кордоном. При цьому він закликає керівництво компанії слідкувати за цим питанням.

Що відомо про Рогозіна

Рогозін Олексій Дмитрович — російський державний діяч та управлінець. Справжній державний радник Російської Федерації 3 класу.

У жовтні 2021 року Рогозін став головою консультативної ради АТ "Еколібрі" — приватного інженерно-конструкторського центру, що займається розвитком інноваційних авіаційних систем. У листопаді 2022 року стало відомо, що компанія розробляє перший у росії електричний літак вертикального зльоту та посадки.

Нагадаємо, що нейромережа ChatGPT пройшла співбесіду в Google на посаду молодшого інженера-програміста. Раніше таку роботу виконувала людина, щоб допомогти людям знайти скоріше інформацію.

Співробітники Google прийняли на роботу нейромережу ChatGPT, яка успішно пройшла співбесіду та давала відповіді "на льоту". Чат-боти проходили співбесіду як досвід. За результатами проходження переможець може заощадити користувачам час, який вони витрачають на перегляд посилань у Google, шукаючи ту саму інформацію.