Рогозін розкритикував російський Яндекс

Яндекс менш російський, ніж Google: чому Рогозін розкритикував російську пошукову систему
Син колишнього глави "Роскосмосу" Олексій Рогозін назвав Google більш проросійським, ніж Яндекс.
Про це він написав у своєму Telegram.
-
До Києва приїде прем'єр-міністр Італії на зустріч із Зеленським: вона готує важливу заяву
-
Окупанти спускають воду з Каховського водосховища: під загрозою 70% населення України
-
Starlink тестує новий тариф, який дозволить підключатися з будь-якої точки світу
-
"Наша гордість": на Одещині визначили найкращих учителів року
-
У Херсонській області збільшилася кількість постраждалих після ворожого обстрілу
-
Батареї вистачить на 5 днів: який смартфон на ринку тримає зарядку найкраще
-
За січень Чехія не імпортувала жодного кубометра російського газу
-
У ЄС обурені, що Україна отримує оплески, а не боєприпаси
-
На Одещині у чоловіка в руках вибухнула граната
-
"Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни": Костін поспілкувався з Алісією Кернс
Яндекс проти Google
У своєму посту він каже, що на Донеччині поблизу Бахмута є село Іванівське. До 2016 року воно називалося Червоне і було перейменовано в рамках "десовенізації". Хоча Донецька народна республіка й надалі називає це село Червоне.
Рогозін навів назву села у пошуку Яндекса та Google, і як виявилося Google і далі продовжує називати його "Червоне", тоді як Яндекс — визнає рішення України — рішення, яке не визнається росією. Він каже, що це сталося тому, що багато розробників Яндекса живуть за кордоном. При цьому він закликає керівництво компанії слідкувати за цим питанням.
Що відомо про Рогозіна
Рогозін Олексій Дмитрович — російський державний діяч та управлінець. Справжній державний радник Російської Федерації 3 класу.
У жовтні 2021 року Рогозін став головою консультативної ради АТ "Еколібрі" — приватного інженерно-конструкторського центру, що займається розвитком інноваційних авіаційних систем. У листопаді 2022 року стало відомо, що компанія розробляє перший у росії електричний літак вертикального зльоту та посадки.
Нагадаємо, що нейромережа ChatGPT пройшла співбесіду в Google на посаду молодшого інженера-програміста. Раніше таку роботу виконувала людина, щоб допомогти людям знайти скоріше інформацію.
Співробітники Google прийняли на роботу нейромережу ChatGPT, яка успішно пройшла співбесіду та давала відповіді "на льоту". Чат-боти проходили співбесіду як досвід. За результатами проходження переможець може заощадити користувачам час, який вони витрачають на перегляд посилань у Google, шукаючи ту саму інформацію.