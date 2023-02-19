Рогозин раскритиковал российский Яндекс

Поисковики Яндекса

Сын бывшего главы "Роскосмоса" Алексей Рогозин назвал Google более проросийским чем Яндекс.

Об этом он написал в своем Telegram.

Яндекс против Google

В своем посте он говорит, что в Донецкой области Украины вблизи Бахмута есть село Ивановское. До 2016 года оно называлось Красное и было переименовано в рамках "десоветинизации". Хотя Донецкая народная республика и дальше называет это село Красное.

Рогозин привел название села в поиске Яндекса и Google, и как оказалось Google и дальше продолжает называть его "Красное", в то время как Яндекс — признаёт решение Украины — решение, не признаваемое россией. Он говорит, что это случилось потому что многие разработчики Яндекса живут за границей. При этом он призывает руководство компании следить за этим вопросом.

Что известно про Рогозина

Рогозин Алексей Дмитриевич — российский государственный деятель и управленец. Действительный государственный советник российской федерации 3 класса.

В октябре 2021 года Рогозин стал председателем консультативного совета АО "Эколибри" — частного инженерно-конструкторского центра, занимающегося развитием инновационных авиационных систем. В ноябре 2022 года стало известно, что компания разрабатывает первый в россии электрический самолёт вертикального взлёта и посадки.

Напомним, что нейросеть ChatGPT прошла собеседование в Google на должность младшего инженера-программиста. Ранее такую работу выполнял человек, чтобы помочь людям найти быстрее информацию

Сотрудники Google приняли на работу нейросеть ChatGPT, которая успешно прошла собеседование и давала ответы "на лету". Чат-боты проходили собеседование в качестве опыта. По результатам прохождения победитель может сэкономить пользователям время, которое они тратят на просмотр ссылок в Google, ища ту же информацию.