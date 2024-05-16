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Японія і США підписали угоду про розробку перехоплювача гіперзвукових ракет

16 травня 2024 08:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Японія і США підписали угоду про розробку перехоплювача гіперзвукових ракет
Ракета. Ілюстративне фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Японія і Сполучені Штати Америки підписали угоду про розробку перехоплювача гіперзвукових ракет. Згідно з контрактом, країни хочуть виготовити його до 2030-х років.

Про це пише Thejapantimes у четвер, 16 травня.

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Так, Японія і США підписали документ, який зобов'язує їх спільно розробити до 2030-х років перехоплювачі для збиття гіперзвукових ракет. Вперше про ці плани було оголошено у серпні минулого року під час зустрічі лідерів двох країн в Кемп-Девіді поблизу Вашингтона.

Очікується, що вартість такої розробки становитиме понад 3 млрд доларів.

"В останні роки навколо Японії значно покращилися технології, пов'язані з ракетами, такі як гіперзвукова зброя. Посилення можливостей перехоплення проти них є нагальним питанням", — йдеться в заяві Міністерства оборони.

Уряд Японії вже передбачив 75 млрд єн (480 млн доларів) у своєму бюджеті на 2024 рік для розробки перехоплювачів. Загалом на цей рік в країні було оголошено рекордний оборонний бюджет на суму 7,95 трлн єн на тлі зростання напруженості з Китаєм і Північною Кореєю.

Нагадаємо, Велика Британія у січні цього року заявила про перше успішне випробування лазерної зброї. Міністр оборони країни Грант Шаппс заявив, що прототипи цього озброєння можуть з'явитися в Україні.

Як відомо, система лазерної зброї спрямованої енергії DragonFire може "посилити Збройні сили країни з більшою точністю, зменшивши при цьому залежність від високовартісних боєприпасів".

США
війна
Китай
зброя
КНДР
Японія
ракети

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