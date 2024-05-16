Япония и США подписали соглашение о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет

Ракета. Иллюстративное фото: REUTERS

Япония и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет. Согласно контракту, страны хотят изготовить его к 2030-м годам.

Об этом пишет Thejapantimes в четверг, 16 мая.

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Разработка перехватчика гиперзвуковых ракет

Так, Япония и США подписали документ, обязывающий их совместно разработать до 2030-х годов перехватчики для сбивания гиперзвуковых ракет. Впервые об этих планах было объявлено в августе прошлого года во время встречи лидеров двух стран в Кэмп Дэвиде возле Вашингтона.

Ожидается, что стоимость такой разработки будет составлять более 3 млрд долларов.

"В последние годы вокруг Японии значительно улучшились технологии, связанные с ракетами, такие как гиперзвуковое оружие. Усиление возможностей перехвата против них является насущным вопросом", — говорится в заявлении министерства обороны.

Правительство Японии уже предусмотрело 75 млрд иен (480 млн долларов) в своем бюджете на 2024 год для разработки перехватчиков. В целом на этот год в стране был объявлен рекордный оборонный бюджет на сумму 7,95 трлн иен на фоне роста напряженности с Китаем и Северной Кореей.

Напомним, Великобритания в январе этого года заявила о первом успешном испытании лазерного оружия. Министр обороны страны Грант Шаппс заявил, что прототипы этого вооружения могут появиться в Украине.

Как известно, система лазерного оружия направленной энергии DragonFire может "усилить вооруженные силы страны с большей точностью, уменьшив при этом зависимость от высокоценных боеприпасов".