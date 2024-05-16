Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Япония и США подписали соглашение о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет arrow

Япония и США подписали соглашение о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет

16 мая 2024 08:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Япония и США подписали соглашение о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет
Ракета. Иллюстративное фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Япония и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет. Согласно контракту, страны хотят изготовить его к 2030-м годам.

Об этом пишет Thejapantimes в четверг, 16 мая.

Читайте также:

Разработка перехватчика гиперзвуковых ракет

Так, Япония и США подписали документ, обязывающий их совместно разработать до 2030-х годов перехватчики для сбивания гиперзвуковых ракет. Впервые об этих планах было объявлено в августе прошлого года во время встречи лидеров двух стран в Кэмп Дэвиде возле Вашингтона.

Ожидается, что стоимость такой разработки будет составлять более 3 млрд долларов.

"В последние годы вокруг Японии значительно улучшились технологии, связанные с ракетами, такие как гиперзвуковое оружие. Усиление возможностей перехвата против них является насущным вопросом", — говорится в заявлении министерства обороны.

Правительство Японии уже предусмотрело 75 млрд иен (480 млн долларов) в своем бюджете на 2024 год для разработки перехватчиков. В целом на этот год в стране был объявлен рекордный оборонный бюджет на сумму 7,95 трлн иен на фоне роста напряженности с Китаем и Северной Кореей.

Напомним, Великобритания в январе этого года заявила о первом успешном испытании лазерного оружия. Министр обороны страны Грант Шаппс заявил, что прототипы этого вооружения могут появиться в Украине.

Как известно, система лазерного оружия направленной энергии DragonFire может "усилить вооруженные силы страны с большей точностью, уменьшив при этом зависимость от высокоценных боеприпасов".

США
война
Китай
оружие
КНДР
Япония
ракеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников