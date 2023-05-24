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Японія передала Україні близько 100 одиниць військової техніки

24 травня 2023 17:32
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Японія передала Україні близько 100 одиниць військової техніки
Церемонія передачі автомобілів Сил самооборони Японії Україні в Токіо. Фото: REUTERS/Issei Kato
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Японія провела офіційну церемонію передачі Україні близько 100 одиниць військової техніки. Країна має на меті надати обладнання більш широкого військового призначення, ніж попередні поставки касок та захисних костюмів.

Про це повідомляє видання Associated Press.

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Деталі

Під час церемонії в Міністерстві оборони Японії були представлені дві півтонні вантажівки. Також віце-міністр оборони Японії Тошіро Іно вручив послу України Сергію Корсунському документ, в якому детально описані три типи транспортних засобів, що увійшли до складу передачі.

Серед них півтонні вантажівки, високомобільні транспортні засоби та вантажно-розвантажувальні машини.

Іно висловив сподівання на швидке завершення вторгнення та відновлення мирного повсякденного життя, заявивши: "Ми надамо максимальну підтримку, яку зможемо".

Ця допомога також включає 30 000 продовольчих пайків.

Ця військова допомога пов'язана з тим, що Японія переглянула свою політику щодо передачі військової техніки в рамках нової концепції національної безпеки, що дозволяє її збройним силам відігравати більш активну роль, відійшовши від принципу самооборони, який існував після Другої світової війни.

У той час як інші країни постачали танки, ракети і винищувачі в Україну, Японія обмежувала свої пожертви нелетальним обладнанням через свою політику, яка забороняє надання летальної зброї країнам, що беруть участь у конфліктах.

З початку російського вторгнення минулого року Японія надала Україні бронежилети, каски, протигази, захисні костюми, невеликі безпілотники та продовольчі пайки.

Під час зустрічі на саміті "Великої сімки" в Хіросімі прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв президенту Володимиру Зеленському подарувати вантажівки. Крім того, Японія запропонувала надати медичну допомогу пораненим українським солдатам у японському військовому госпіталі.

Загалом, Японія надала Україні понад 7 мільярдів доларів і зробила незвичайний крок, прийнявши понад 2 000 переміщених українців, надавши їм житло, підтримку у працевлаштуванні та освітню допомогу, незважаючи на свою традиційно сувору імміграційну політику.

Нагадаємо, 19-21 травня Японія приймала в Хіросімі глав держав "Великої сімки". У підсумку саміту було наголошено, що усі держави повинні підтримувати принципи Статуту ООН.

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