Япония передала Украине около 100 единиц военной техники
Япония провела официальную церемонию передачи Украине около 100 единиц военной техники. Страна стремится предоставить оборудование более широкому военному назначению, чем предыдущие поставки касок и защитных костюмов.
Об этом сообщает издание Associated Press.
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Во время церемонии в Министерстве обороны Японии были представлены два полутонных грузовика. Также вице-министр обороны Японии Тоширо Ино вручил послу Украины Сергею Корсунскому документ, в котором подробно описаны три типа транспортных средств, вошедших в состав передачи.
Среди них — полутонные грузовики, высокомобильные транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины.
Ино выразил надежду на скорое завершение вторжения и восстановления мирной повседневной жизни, заявив: "Мы предоставим максимальную поддержку, которую сможем".
Эта помощь также включает в себя 30 000 продовольственных пайков.
Эта военная помощь связана с тем, что Япония пересмотрела свою политику по передаче военной техники в рамках новой концепции национальной безопасности, позволяющей ее вооруженным силам играть более активную роль, отойдя от принципа самообороны, существовавшего после Второй мировой войны.
В то время как другие страны поставляли танки, ракеты и истребители в Украину, Япония ограничивала свои пожертвования нелетальным оборудованием из-за своей политики, запрещающей предоставление летального оружия странам, участвующим в конфликтах.
С начала российского вторжения в прошлом году Япония предоставила Украине бронежилеты, каски, противогазы, защитные костюмы, небольшие беспилотники и продовольственные пайки.
В ходе встречи на саммите "Большой семерки" в Хиросиме премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал президенту Владимиру Зеленскому подарить грузовики. Кроме того, Япония предложила оказать медицинскую помощь раненым украинским солдатам в японском военном госпитале.
В целом Япония предоставила Украине более 7 миллиардов долларов и сделала необычный шаг, приняв более 2 000 перемещенных украинцев, предоставив им жилье, поддержку в трудоустройстве и образовательную помощь, несмотря на свою традиционно строгую иммиграционную политику.
Напомним, 19-21 мая Япония принимала в Хиросиме глав государств "Большой семерки". В результате саммита было отмечено, что все государства должны поддерживать принципы Устава ООН.