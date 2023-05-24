Япония передала Украине около 100 единиц военной техники

Церемония передачи автомобилей Сил самообороны Японии Украине в Токио. Фото: REUTERS/Issei Kato

Мария Кагал Редактор международного отдела

Япония провела официальную церемонию передачи Украине около 100 единиц военной техники. Страна стремится предоставить оборудование более широкому военному назначению, чем предыдущие поставки касок и защитных костюмов.

Об этом сообщает издание Associated Press.

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Во время церемонии в Министерстве обороны Японии были представлены два полутонных грузовика. Также вице-министр обороны Японии Тоширо Ино вручил послу Украины Сергею Корсунскому документ, в котором подробно описаны три типа транспортных средств, вошедших в состав передачи.

Среди них — полутонные грузовики, высокомобильные транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины.

Ино выразил надежду на скорое завершение вторжения и восстановления мирной повседневной жизни, заявив: "Мы предоставим максимальную поддержку, которую сможем".

Эта помощь также включает в себя 30 000 продовольственных пайков.

Эта военная помощь связана с тем, что Япония пересмотрела свою политику по передаче военной техники в рамках новой концепции национальной безопасности, позволяющей ее вооруженным силам играть более активную роль, отойдя от принципа самообороны, существовавшего после Второй мировой войны.

В то время как другие страны поставляли танки, ракеты и истребители в Украину, Япония ограничивала свои пожертвования нелетальным оборудованием из-за своей политики, запрещающей предоставление летального оружия странам, участвующим в конфликтах.

С начала российского вторжения в прошлом году Япония предоставила Украине бронежилеты, каски, противогазы, защитные костюмы, небольшие беспилотники и продовольственные пайки.

В ходе встречи на саммите "Большой семерки" в Хиросиме премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал президенту Владимиру Зеленскому подарить грузовики. Кроме того, Япония предложила оказать медицинскую помощь раненым украинским солдатам в японском военном госпитале.

В целом Япония предоставила Украине более 7 миллиардов долларов и сделала необычный шаг, приняв более 2 000 перемещенных украинцев, предоставив им жилье, поддержку в трудоустройстве и образовательную помощь, несмотря на свою традиционно строгую иммиграционную политику.

Напомним, 19-21 мая Япония принимала в Хиросиме глав государств "Большой семерки". В результате саммита было отмечено, что все государства должны поддерживать принципы Устава ООН.