Японія передала на гуманітарні проєкт для України 10 млн євро

На японські кошти в Україні відновлюватимуть об’єкти культурної спадщини

Японія надасть ЮНЕСКО близько 10 мільйонів доларів на фінансування гуманітарних проєктів в Україні та сусідніх країнах. Серед таких проєктів — допомога журналістам.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Японська допомога Україні

Уряд Японії передасть на фінансування надзвичайних заходів ЮНЕСКО в Україні та сусідніх країнах близько 10 мільйонів доларів.

"Цей внесок робить Японію провідним партнером ЮНЕСКО в Україні", — наголосили у Верховній Раді.

Куди підуть японські кошти

Профінансовані японським урядом проекти включають, зокрема, охорону та реставрацію об’єктів культурної спадщини.

Також ЮНЕСКО надаватиме психологічну підтримку та юридичну консультацію українським журналістам.

Крім того, буде збільшена кількість навчальних курсів для медіафахівців щодо самозахисту у зоні бойових дій.

Нагадаємо, що 25 січня на 18-й позачерговій сесії Комітету Всесвітньої спадщини ухвалили рішення внести центр Одеси до списоку ЮНЕСКО.

Фото: сайт ЮНЕСКО