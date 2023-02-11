Япония передала на гуманитарный проект для Украины 10 млн евро

На японские средства в Украине будут восстанавливать объекты культурного наследия

Япония выделит ЮНЕСКО около 10 миллионов долларов на финансирование гуманитарных проектов в Украине и соседних странах. Среди таких проектов помощь журналистам.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

Японская помощь Украине

Правительство Японии передаст на финансирование чрезвычайных мер ЮНЕСКО в Украине и соседних странах около 10 миллионов долларов.

"Этот вклад делает Японию ведущим партнером ЮНЕСКО в Украине", — подчеркнули в Верховной Раде.

Куда пойдут японские деньги

Профинансированные японским правительством проекты включают, в частности, охрану и реставрацию объектов культурного наследия.

Также ЮНЕСКО будет оказывать психологическую поддержку и юридическую консультацию украинским журналистам.

Кроме того, будет увеличено количество учебных курсов для медиаспециалистов по самозащите в зоне боевых действий.

Напомним, что 25 января на 18-й внеочередной сессии Комитета Всемирного наследия приняли решение внести центр Одессы в список ЮНЕСКО.

Фото: сайт ЮНЕСКО