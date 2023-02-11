Япония передала на гуманитарный проект для Украины 10 млн евро

Япония передаст 10 млн долларов на проекты ЮНЕСКО в Украине: куда пойдут деньги
Япония выделит ЮНЕСКО около 10 миллионов долларов на финансирование гуманитарных проектов в Украине и соседних странах. Среди таких проектов помощь журналистам.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.
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Японская помощь Украине
Правительство Японии передаст на финансирование чрезвычайных мер ЮНЕСКО в Украине и соседних странах около 10 миллионов долларов.
"Этот вклад делает Японию ведущим партнером ЮНЕСКО в Украине", — подчеркнули в Верховной Раде.
Куда пойдут японские деньги
Профинансированные японским правительством проекты включают, в частности, охрану и реставрацию объектов культурного наследия.
Также ЮНЕСКО будет оказывать психологическую поддержку и юридическую консультацию украинским журналистам.
Кроме того, будет увеличено количество учебных курсов для медиаспециалистов по самозащите в зоне боевых действий.
Напомним, что 25 января на 18-й внеочередной сессии Комитета Всемирного наследия приняли решение внести центр Одессы в список ЮНЕСКО.
Фото: сайт ЮНЕСКО