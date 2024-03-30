Які укриття будують в Японії

Японські будівельники. Фото ілюстративне: Ken Kobayashi

В японському уряді розповіли про особливості будівництва підземних бомбосховищ на островах поблизу Тайваню. Укриття планується звести у п'яти муніципалітетах: Ісігакі, Міякодзіма, Йонагуні, Такетомі та Тарама.

Про це повідомляє японське видання The Asahi Shimbun, посилаючись на відповідні директиви уряду.

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У зоні ризику — острови, що на південному заході країни. Якщо розпочнеться надзвичайна ситуація чи збройний конфлікт в Тайвані, населення японських островів повинне євакуюватися у надійні бомбосховища, — переконані урядовці. В укритті має бути все необхідне, аби люди змогли там прожити два тижні.

Передбачається, що стіни в укриттях будуть залізобетонними, товщиною не менше 30 сантиметрів. А кожен евакуйований матиме близько двох квадратних метрів власного простору. Після завершення будівництва у підземні сховища завезуть воду та продукти тривалого зберігання. Коли розпочнеться будівництво — в уряді Японії не уточнили.

"Я хочу попросити центральний уряд пояснити, яких заходів він планує вживати, аби забезпечити мир. А не працювати лише на припущенні, що підземні укриття, то першочергова справа", — заявив губернатор Окінави Денні Тамакі.

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