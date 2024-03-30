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Японія планує побудувати бомбосховища на островах поруч з Тайванем, — ЗМІ

30 березня 2024 18:24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які укриття будують в Японії
Японські будівельники. Фото ілюстративне: Ken Kobayashi
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В японському уряді розповіли про особливості будівництва підземних бомбосховищ на островах поблизу Тайваню. Укриття планується звести у п'яти муніципалітетах: Ісігакі, Міякодзіма, Йонагуні, Такетомі та Тарама.

Про це повідомляє японське видання The Asahi Shimbun, посилаючись на відповідні директиви уряду.  

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Залізобетонні стіни завтошки 30 см, запаси води та їжі на два тижні

У зоні ризику — острови, що на південному заході країни. Якщо розпочнеться надзвичайна ситуація чи збройний конфлікт в Тайвані, населення японських островів повинне євакуюватися у надійні бомбосховища, — переконані урядовці. В укритті має бути все необхідне, аби люди змогли там прожити два тижні. 

Передбачається, що стіни в укриттях будуть залізобетонними, товщиною не менше 30 сантиметрів. А кожен евакуйований матиме близько двох квадратних метрів власного простору. Після завершення будівництва у підземні сховища завезуть воду та продукти тривалого зберігання. Коли розпочнеться будівництво — в уряді Японії не уточнили.

"Я хочу попросити центральний уряд пояснити, яких заходів він планує вживати, аби забезпечити мир. А не працювати лише на припущенні, що підземні укриття, то першочергова справа", — заявив губернатор Окінави Денні Тамакі.

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву наголосив на важливості продовжити американську військову допомогу Україні.

Раніше стало відомо, що на Харківщині хочуть провести ремонт укриттів у садочках за завищеними цінами.

війна
Японія
Тайвань
бомбосховище
укриття

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