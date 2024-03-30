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Япония планирует построить бомбоубежища на островах рядом с Тайванем, — СМИ

30 марта 2024 18:24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие укрытия строят в Японии
Японские строители. Фото иллюстративное: Ken Kobayashi
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В японском правительстве рассказали об особенностях строительства подземных бомбоубежищ на островах вблизи Тайваня. Укрытие планируется построить в пяти муниципалитетах: Исигаки, Миякодзима, Йонагуни, Такэтоми и Тарама.

Об этом сообщают иностранные СМИ, ссылаясь на соответствующие директивы правительства Японии.

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В зоне риска — острова на юго-западе страны. Если начнется чрезвычайная ситуация или вооруженный конфликт в Тайване, население японских островов должно эвакуироваться в надежные бомбоубежища, убеждены чиновники. В укрытии должно быть все необходимое, чтобы люди смогли там прожить две недели.

Предполагается, что стены в укрытиях будут железобетонными, толщиной не менее 30 сантиметров. А у каждого эвакуированного будет около двух квадратных метров собственного пространства. После завершения строительства в подземные хранилища завезут воду и продукты длительного хранения. Когда начнется строительство, в правительстве Японии не уточнили.

"Я хочу попросить центральное правительство объяснить, какие меры оно планирует принимать, чтобы обеспечить мир. А не работать только на предположении, что подземные укрытия, это первоочередное дело", — заявил губернатор Окинавы Дэнни Тамаки.

Напомним, на днях министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил о важности продолжения американской военной помощи Украине.

Ранее стало известно, что в Харьковской области хотят провести ремонт укрытий в детсадах по завышенным ценам.

война
Япония
Тайвань
бомбоубежище
укрытия

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