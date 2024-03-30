Какие укрытия строят в Японии

Япония планирует построить бомбоубежища на островах рядом с Тайванем, — СМИ
В японском правительстве рассказали об особенностях строительства подземных бомбоубежищ на островах вблизи Тайваня. Укрытие планируется построить в пяти муниципалитетах: Исигаки, Миякодзима, Йонагуни, Такэтоми и Тарама.
Об этом сообщают иностранные СМИ, ссылаясь на соответствующие директивы правительства Японии.
Железобетонные стены по 30 см, запасы воды и еды на две недели
В зоне риска — острова на юго-западе страны. Если начнется чрезвычайная ситуация или вооруженный конфликт в Тайване, население японских островов должно эвакуироваться в надежные бомбоубежища, убеждены чиновники. В укрытии должно быть все необходимое, чтобы люди смогли там прожить две недели.
Предполагается, что стены в укрытиях будут железобетонными, толщиной не менее 30 сантиметров. А у каждого эвакуированного будет около двух квадратных метров собственного пространства. После завершения строительства в подземные хранилища завезут воду и продукты длительного хранения. Когда начнется строительство, в правительстве Японии не уточнили.
"Я хочу попросить центральное правительство объяснить, какие меры оно планирует принимать, чтобы обеспечить мир. А не работать только на предположении, что подземные укрытия, это первоочередное дело", — заявил губернатор Окинавы Дэнни Тамаки.
Напомним, на днях министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил о важности продолжения американской военной помощи Украине.
Ранее стало известно, что в Харьковской области хотят провести ремонт укрытий в детсадах по завышенным ценам.
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