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Японія вимагатиме від Ірану припинити постачання зброї до РФ, — ЗМІ

4 серпня 2023 13:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Японія вимагатиме від Ірану припинити постачання зброї до РФ, — ЗМІ
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Японія вимагатиме у Ірану припинити відправлення озброєння до Росії, яке остання застосовує у війні проти України. При цьому це питання обговорюватиметься із головою МЗС Ірану Аміром Абдоллахіаном.

Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що голова дипломатичного відомства Ірану Амір Абдоллахіан прибуде до Токіо в неділю, 6 серпня. На нього чекає зустріч із лідером уряду Японії Фуміо Кісідою.

Основною темою розмов стане ситуація в Україні. Особливу увагу приділять темі іранських дронів, які, як стверджується, Росія використовує для атак на українські території.

Західні джерела раніше повідомляли про угоду між Москвою та Тегераном про постачання безпілотників, проте обидві сторони рішуче заперечували ці заяви.

Нагадаємо, що США запровадять нові економічні та інші додаткові санкції проти Ірану, який продовжує підтримувати країну-агресора РФ у війні проти України. У Штатах впевнені, що обмеження буде запроваджено й іншими західними союзниками.

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