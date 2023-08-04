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Япония будет требовать от Ирана прекратить поставки оружия в РФ, — СМИ

4 августа 2023 13:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Япония будет требовать от Ирана прекратить поставки оружия в РФ, — СМИ
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Япония потребует у Ирана прекратить отправку вооружения в Россию, которое последняя применяет в войне против Украины. При этом этот вопрос будет обсуждаться с главой МИД Ирана Амиром Абдоллахианом.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что глава дипломатического ведомства Ирана Амир Абдоллахиан прибудет в Токио в воскресенье, 6 августа. Его ожидает встреча с лидером правительства Японии Фумио Кисидой.

Основной темой разговоров станет ситуация в Украине. Особое внимание будет уделено теме иранских дронов, которые, как утверждается, Россия использует для атак на украинские территории. 

Западные источники ранее сообщали о соглашении между Москвой и Тегераном о поставках беспилотников, однако обе стороны решительно отрицали эти заявления.

Напомним, что США введут новые экономические и другие дополнительные санкции против Ирана, который продолжает поддерживать страну-агрессора РФ в войне против Украины. В Штатах уверены, что ограничения будут введены и другими западными союзниками.

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