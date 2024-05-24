Японія запровадила санкції проти росіян, які поставляли збрю з КНДР

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Фото: РБК-Україна

Японія запровадила санкції проти юридичних осіб з Росії за поставки озброєння із Північної Кореї. Японський уряд рішуче засудив такі дії і назвав їх порушенням безпекових резолюцій ООН.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Японії у п'ятницю, 24 травня.

Читайте також:

Японські санкції проти росіян

Уряд Японії зазначив, що постачання зброї з КНДР є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (РБ ООН), які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та пов’язаних з нею матеріалів до Північної Кореї та з неї.

Японські санкції торкнулись однієї фізичної та дев'яти юридичних осіб Росії. Особливо японські політики підкреслили, що такі дії росіян можуть загострити ситуацію в Україні.

Під санкції потрапив генеральний директор російської державної авіакомпанії "224-й льотний загін" Володимир Міхейчик та його підприємство. Також — російський полігон Ашулук і командування військово-транспортної авіації РФ.

Також під санкції потрапили кіпрські команії IBEX Shipping та Azia Shipping. Самі ж санкції означатимуть замороження російських активів, якщо їх виявлятимуть.

Нагадаємо, що Росія та Північна Корея співпрацюють у військовій галузі з 2023 року. Саме тоді КНДР почала передавати росіянам перші партії озброєння. Світові лідери пригрозили обом сторонам жорсткими санкціями.

Нагадаємо, Німеччина заморозила російські активи на суму в майже 4 млрд євро. Ця сума включає активи приватних осіб та компаній, які стали об'єктом санкцій після нападу Росії на Україну.

Нова Зеландія 16 травня збільшила розмір санкцій для росіян. Під обмеження потрапили 28 фізичних і 14 юридичних осіб, які надають військово-стратегічну підтримку російській агресії в Україні.