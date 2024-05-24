Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Японія запровадила санкції проти громадян Росії — причина у постачанні зброї arrow

Японія запровадила санкції проти громадян Росії — причина у постачанні зброї

24 травня 2024 08:48
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Японія запровадила санкції проти росіян, які поставляли збрю з КНДР
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Фото: РБК-Україна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Японія запровадила санкції проти юридичних осіб з Росії за поставки озброєння із Північної Кореї. Японський уряд рішуче засудив такі дії і назвав їх порушенням безпекових резолюцій ООН.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Японії у п'ятницю, 24 травня. 

Читайте також:

Японські санкції проти росіян

Уряд Японії зазначив, що постачання зброї з КНДР є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (РБ ООН), які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та пов’язаних з нею матеріалів до Північної Кореї та з неї.

Японські санкції торкнулись однієї фізичної та дев'яти юридичних осіб Росії. Особливо японські політики підкреслили, що такі дії росіян можуть загострити ситуацію в Україні. 

Під санкції потрапив генеральний директор російської державної авіакомпанії "224-й льотний загін" Володимир Міхейчик та його підприємство. Також — російський полігон Ашулук і командування військово-транспортної авіації РФ.

Також під санкції потрапили кіпрські команії IBEX Shipping та Azia Shipping. Самі ж санкції означатимуть замороження російських активів, якщо їх виявлятимуть.

Нагадаємо, що Росія та Північна Корея співпрацюють у військовій галузі з 2023 року. Саме тоді КНДР почала передавати росіянам перші партії озброєння. Світові лідери пригрозили обом сторонам жорсткими санкціями.

Нагадаємо, Німеччина заморозила російські активи на суму в майже 4 млрд євро. Ця сума включає активи приватних осіб та компаній, які стали об'єктом санкцій після нападу Росії на Україну. 

Нова Зеландія 16 травня збільшила розмір санкцій для росіян. Під обмеження потрапили 28 фізичних і 14 юридичних осіб, які надають військово-стратегічну підтримку російській агресії в Україні.

санкції проти Росії
санкції
зброя
КНДР
Японія
політики
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця