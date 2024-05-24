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Япония ввела санкции против граждан России — причина в поставке оружия

24 мая 2024 08:48
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Япония ввела санкции против россиян, поставлявших оружие из КНДР
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: РБК-Украина
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Япония ввела санкции против юридических лиц из России за поставки вооружения из Северной Кореи. Японское правительство решительно осудило такие действия и назвало их нарушением резолюций ООН по безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Японии в пятницу, 24 мая.

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Правительство Японии отметило, что поставка оружия из КНДР является нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), запрещающих передачу и закупку любого оружия и связанных с ним материалов в Северную Корею и из нее.

Японские санкции коснулись одного физического и девяти юридических лиц России. Особо японские политики подчеркнули, что такие действия россиян могут обострить ситуацию в Украине.

Под санкции попал генеральный директор российской государственной авиакомпании "224-й летный отряд" Владимир Михейчик и его предприятие, а также российский полигон Ашулук и командование военно-транспортной авиации РФ.

Также под санкции попали кипрские компании IBEX Shipping и Azia Shipping. Сами же санкции будут означать заморозку российских активов, если они будут выявлены.

Напомним, что Россия и Северная Корея сотрудничают в военной сфере с 2023 года. В это время КНДР начала передавать россиянам первые партии вооружения. Мировые лидеры пригрозили обеим сторонам жесткими санкциями.

Напомним, Германия заморозила российские активы на сумму почти в 4 млрд евро. Эта сумма включает активы частных лиц и компаний, ставших объектом санкций после нападения России на Украину.

Новая Зеландия 16 мая увеличила размер санкций для россиян. Под ограничения попали 28 физических и 14 юридических лиц, оказывающих военно-стратегическую поддержку российской агрессии в Украине.

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Россия

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