Японія запроваджує нові закони проти сексуальної експлуатації

Молода дівчина на вулиці в Токіо, Японія. Фото: Freepik

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

У Японії запроваджують перші законопроєкти проти зйомки фото та відео людей без їхньої згоди для подальшої сексуальної експлуатації. Також у країні планують підвищити вік згоди.

Про це повідомляє видання BBC.

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Японські законодавці пропонують перші в країні закони, спрямовані на запобігання сексуально-експлуататорській фото- та відеозйомці без згоди. Новий законопроєкт заборонятиме такі дії, як підглядання та таємна зйомка сексуального характеру.

Цей новий законопроєкт є частиною ширшого перегляду японського законодавства щодо сексуальних злочинів, який також розширить визначення зґвалтування.

Зокрема, новий законопроект забороняє фотографування, розповсюдження або зберігання фотографій чиїхось геніталій без їхньої згоди, а також зйомки дітей "у сексуальному образі без виправданої причини".

Порушникам закону може загрожувати до трьох років ув'язнення або штраф до 3 мільйонів японських єн (22 000 доларів). Очікується, що нові закони будуть прийняті в червні цього року.

Вік згоди

Комісія Міністерства юстиції Японії рекомендувала підвищити вік сексуальної згоди з 13 до 16 років у рамках ширшого перегляду законів країни щодо сексуальних злочинів.

Цей крок став наслідком громадського резонансу після кількох виправдувальних вироків у справах про зґвалтування у 2019 році.

Пропозиція має на меті заборонити залицяння до неповнолітніх і розширити визначення зґвалтування, а також збільшити термін давності для повідомлення про зґвалтування з 10 до 15 років.

Наразі в Японії найнижчий вік згоди серед розвинених країн, тоді як у Німеччині та Італії він становить 14 років, у Греції та Франції — 15 років, а у Великобританії та багатьох штатах США — 16 років.

Чинне законодавство Японії передбачає, що жертвам зґвалтування необхідно ще довести, що під час зґвалтування було застосовано "насильство і залякування" і що "неможливо було чинити опір", щоб домогтися обвинувального вироку.

Комісія не змінила це формулювання, але натомість додала до визначення інші фактори, такі як отруєння, наркотики, захоплення зненацька і психологічний контроль.

Нагадаємо, в Японії також нещодавно дозволили пігулки для переривання вагітності. До цього в країні був доступний лише хірургічний метод.