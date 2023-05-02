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Япония вводит новые законы против сексуальной эксплуатации

2 мая 2023 17:25
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Япония вводит новые законы против сексуальной эксплуатации
Молодая девушка на улице в Токио, Япония. Фото: Freepik
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

В Японии вводятся первые законопроекты против съемки фото и видео людей без их согласия для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Также в стране планируется повысить возраст согласия.

Об этом сообщает издание BBC.

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Японские законодатели предлагают первые в стране законы, направленные на предотвращение сексуально-эксплуататорской фото- и видеосъемки без согласия. Новый законопроект будет запрещать такие действия, как подглядывание и секретная съемка сексуального характера.

Этот новый законопроект является частью более широкого пересмотра японского законодательства о сексуальных преступлениях, который также расширит определение изнасилования.

В частности, новый законопроект запрещает фотографирование, распространение или хранение фотографий чьих-либо гениталий без их согласия, а также съемки детей "в сексуальном образе без оправданной причины".

Нарушителям закона может грозить до трех лет лишения свободы или штраф до 3 миллионов японских иен (22 000 долларов). Ожидается, что новые законы будут приняты в июне этого года.

Возраст согласия

Комиссия Министерства юстиции Японии рекомендовала повысить возраст сексуального согласия с 13 до 16 лет в рамках более широкого пересмотра законов страны по сексуальным преступлениям.

Этот шаг стал следствием общественного резонанса после нескольких оправдательных приговоров по изнасилованию в 2019 году.

Предложение направлено на то, чтобы запретить ухаживания за несовершеннолетними и расширить определение изнасилования, а также увеличить срок давности для сообщения об изнасиловании с 10 до 15 лет.

В Японии самый низкий возраст согласия среди развитых стран, тогда как в Германии и Италии он составляет 14 лет, в Греции и Франции — 15 лет, а в Великобритании и многих штатах США — 16 лет.

Действующее законодательство Японии предусматривает, что жертвам изнасилования необходимо еще доказать, что во время изнасилования было применено "насилие и устрашение" и что "невозможно было сопротивляться", чтобы добиться обвинительного приговора.

Комиссия не изменила эту формулировку, но вместо этого добавила к определению другие факторы, такие как отравление, наркотики, захват врасплох и психологический контроль.

Напомним, в Японии также недавно разрешили таблетки для прерывания беременности. До этого в стране был доступен только хирургический метод.

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