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Єгипет виступає посередником у припиненні ракетних ударів по сектору Газа та Ізраїлю

11 травня 2023 07:54
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Єгипет виступає посередником у припиненні ракетних ударів по сектору Газа та Ізраїлю
Охорона та рятувальники працюють на місці, де впала ракета, випущена з Гази, в Ашкелоні, Ізраїль. Фото: REUTERS/Amir Cohen
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ізраїль вже другий день завдає ударів по об’єктах Ісламського джихаду в Газі, а палестинські бойовики запустили сотні ракет через кордон, запустивши сирени аж до Тель-Авіва. Єгипет знову розпочав спроби посередництва в припиненні бойових дій.

Про це пише Reuters.

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Що відомо 

Як зазначає агентство, друга хвиля обстрілів за тиждень сталася після того, як Ізраїль у вівторок, 9 травня, завдав ударів по трьох командирах "Ісламського джихаду", які, за його словами, планували напади на ізраїльтян після місяців ескалації насильства.

Каїр, який був посередником у попередніх раундах боїв, почав посередницьку роботу щодо припинення вогню.

"Ізраїль вивчає пропозиції Єгипту", — заявив міністр закордонних справ Елі Коен телеканалу Kan.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив у своїй трансляції, що "Ісламський джихад" зазнав серйозного удару, але попередив: "Кампанія ще не закінчена".

Ізраїльські військові заявили, що під час вибухів по всьому палестинському анклаву вони вразили понад 130 цілей, у тому числі пункти запуску ракет.

Нагадаємо, 9 травня військові Ізраїлю заявили про ліквідацію трьох командирів "Ісламського джихаду" у результаті авіаударів по сектору Гази під час операції "Щит та стріла".

Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що ще 12 людей загинули в результаті авіаударів. У "Ісламському джихаді" підтвердили смерті командирів і пообіцяли вжити заходів у відповідь.

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