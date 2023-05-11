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Египет выступает посредником в прекращении ракетных ударов по сектору Газа и Израиля

11 мая 2023 07:54
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Египет выступает посредником в прекращении ракетных ударов по сектору Газа и Израиля
Охрана и спасатели работают на месте, где упала ракета, выпущенная из Газы, в Ашкелоне, Израиль. Фото: REUTERS/Amir Cohen
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Израиль уже второй день наносит удары по объектам Исламского джихада в Газе, а палестинские боевики запустили сотни ракет через границу, запустив сирены до Тель-Авива. Египет снова предпринял попытки посредничества в прекращении боевых действий.

Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Как отмечает агентство, вторая волна обстрелов через неделю произошла после того, как Израиль во вторник, 9 мая, нанес удары по трем командирам "Исламского джихада", которые, по его словам, планировали нападения на израильтян после месяцев эскалации насилия.

Каир, являвшийся посредником в предыдущих раундах боев, начал посредническую работу по прекращению огня.

"Израиль изучает предложения Египта", — заявил министр иностранных дел Эли Коэн телеканалу Kan.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в своей трансляции, что "Исламский джихад" получил серьезный удар, но предупредил: "Компания еще не закончена".

Израильские военные заявили, что при взрывах по всему палестинскому анклаву они поразили более 130 целей, в том числе пункты запуска ракет.

Напомним, 9 мая военные Израиля заявили о ликвидации трех командиров "Исламского джихада" в результате авиаударов по сектору Газа во время операции "Щит и стрела".

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что еще 12 человек погибли в результате авиаударов. В "Исламском джихаде" подтвердили смерти командиров и пообещали принять ответные меры.

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