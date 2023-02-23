Посли ЄС 23 лютого майже узгодили новий пакет санкцій проти росії

У ЄС майже погодили десятий пакет санкцій проти рф, — CNN
Посли Європейського Союзу майже узгодили новий пакет санкцій проти росії. Однак досі обговорюють один елемент, який потребує уточнення.
Про це пише CNN.
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Новий пакет санкцій проти рф
"Посли Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі майже узгодили весь десятий пакет санкцій проти росії, за винятком одного елемента, який все ще потребує уточнення", — заявив дипломат ЄС на умовах анонімності.
Для забезпечення "ефективності санкцій" він не уточнив, який саме елемент пакета ще обговорюється.
Як пише видання, посли 27 країн ЄС знову зустрінуться у п'ятницю, 24 лютого, вранці для остаточного затвердження десятого пакета санкцій.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмігаль закликав партнерів до посилення санкцій проти рф, щоб послабити її здатність вести повномасштабну війну. Зокрема, глава українського уряду висловив сподівання на введення санкцій проти атомної галузі рф з огляду на окупацію Запорізької АЕС та ядерний шантаж.