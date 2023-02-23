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В ЕС почти согласовали десятый пакет санкций против россии, — CNN

23 февраля 2023 21:04
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Послы ЕС 23 февраля почти согласовали новый пакет санкций против россии
Для обеспечения эффективности санкций не уточнили, какой именно элемент пакета еще обсуждается
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Послы Европейского Союза почти согласовали новый пакет санкций против россии. Однако до сих пор обсуждается один элемент, требующий уточнения.

Об этом пишет CNN.

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"Послы Европейского Союза на встрече в Брюсселе почти согласовали весь десятый пакет санкций против России, за исключением одного элемента, который все еще нуждается в уточнении", — заявил дипломат ЕС на условиях анонимности.

Для обеспечения эффективности санкций он не уточнил, какой именно элемент пакета еще обсуждается.

Как пишет издание, послы 27 стран ЕС снова встретятся в пятницу, 24 февраля, утром для окончательного утверждения десятого пакета санкций.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал партнеров к ужесточению санкций против россии, чтобы ослабить ее способность вести полномасштабную войну. В частности, глава украинского правительства выразил надежду на введение санкций против атомной отрасли России, учитывая оккупацию Запорожской АЭС и ядерный шантаж.

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