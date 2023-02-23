Послы ЕС 23 февраля почти согласовали новый пакет санкций против россии

В ЕС почти согласовали десятый пакет санкций против россии, — CNN
Послы Европейского Союза почти согласовали новый пакет санкций против россии. Однако до сих пор обсуждается один элемент, требующий уточнения.
Об этом пишет CNN.
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Новый пакет санкций против россии
"Послы Европейского Союза на встрече в Брюсселе почти согласовали весь десятый пакет санкций против России, за исключением одного элемента, который все еще нуждается в уточнении", — заявил дипломат ЕС на условиях анонимности.
Для обеспечения эффективности санкций он не уточнил, какой именно элемент пакета еще обсуждается.
Как пишет издание, послы 27 стран ЕС снова встретятся в пятницу, 24 февраля, утром для окончательного утверждения десятого пакета санкций.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал партнеров к ужесточению санкций против россии, чтобы ослабить ее способность вести полномасштабную войну. В частности, глава украинского правительства выразил надежду на введение санкций против атомной отрасли России, учитывая оккупацию Запорожской АЭС и ядерный шантаж.