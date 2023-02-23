Послы ЕС 23 февраля почти согласовали новый пакет санкций против россии

Для обеспечения эффективности санкций не уточнили, какой именно элемент пакета еще обсуждается

Послы Европейского Союза почти согласовали новый пакет санкций против россии. Однако до сих пор обсуждается один элемент, требующий уточнения.

Об этом пишет CNN.

Новый пакет санкций против россии

"Послы Европейского Союза на встрече в Брюсселе почти согласовали весь десятый пакет санкций против России, за исключением одного элемента, который все еще нуждается в уточнении", — заявил дипломат ЕС на условиях анонимности.

Для обеспечения эффективности санкций он не уточнил, какой именно элемент пакета еще обсуждается.

Как пишет издание, послы 27 стран ЕС снова встретятся в пятницу, 24 февраля, утром для окончательного утверждения десятого пакета санкций.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал партнеров к ужесточению санкций против россии, чтобы ослабить ее способность вести полномасштабную войну. В частности, глава украинского правительства выразил надежду на введение санкций против атомной отрасли России, учитывая оккупацию Запорожской АЭС и ядерный шантаж.