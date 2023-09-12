ЄС не продовжуватиме санкції проти трьох російських бізнесменів, — ЗМІ

Європейський Союз. Фото: wikipedia.org

Європейський союз, ймовірно, не продовжуватиме санкції проти трьох російських бізнесменів. При цьому спочатку санкції були введені через війну Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

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Серед тих, хто може бути звільнений від санкцій, — бізнесмен Григорій Березкін, відомий своїм зв'язком з Путіним, мільярдер Фархад Ахмедов та Олександр Шульгін, який раніше очолював компанію Ozon.

Також повідомляється, що для продовження або запровадження нових санкцій ЄС потрібне схвалення всіх 27 країн-учасниць. Чинний пакет санкцій закінчується 15 вересня.

Крім того, було вирішено припинити дію санкцій щодо військового керівника Георгія Шуваєва, який пішов із життя минулого року.

Нагадаємо, що конфісковані активи російських олігархів , які потрапили під санкції США, передадуть Україні. За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це.