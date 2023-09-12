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ЄС не продовжуватиме санкції проти трьох російських бізнесменів, — ЗМІ

12 вересня 2023 19:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЄС не продовжуватиме санкції проти трьох російських бізнесменів, — ЗМІ
Європейський Союз. Фото: wikipedia.org
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Європейський союз, ймовірно, не продовжуватиме санкції проти трьох російських бізнесменів. При цьому спочатку санкції були введені через війну Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

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Серед тих, хто може бути звільнений від санкцій, — бізнесмен Григорій Березкін, відомий своїм зв'язком з Путіним, мільярдер Фархад Ахмедов та Олександр Шульгін, який раніше очолював компанію Ozon.

Також повідомляється, що для продовження або запровадження нових санкцій ЄС потрібне схвалення всіх 27 країн-учасниць. Чинний пакет санкцій закінчується 15 вересня.

Крім того, було вирішено припинити дію санкцій щодо військового керівника Георгія Шуваєва, який пішов із життя минулого року.

Нагадаємо, що конфісковані активи російських олігархів , які потрапили під санкції США, передадуть Україні. За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це.

 

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