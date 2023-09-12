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ЕС не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов, — СМИ

12 сентября 2023 19:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ЕС не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов, — СМИ
Европейский союз. Фото: wikipedia.org
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Европейский союз вероятно не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов. При этом, изначально санкции были введены из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Среди тех, кто может быть освобожден от санкций, — бизнесмен Григорий Березкин, известный своей связью с Путиным, миллиардер Фархад Ахмедов и Александр Шульгин, который ранее возглавлял компанию Ozon. 

Также сообщается, что для продления или введения новых санкций ЕС требуется одобрение всех 27 стран-участниц. Действующий пакет санкций заканчивается 15 сентября. 

Кроме того, было решено прекратить действие санкций в отношении военного руководителя Георгия Шуваева, который ушел из жизни в прошлом году.

Напомним, что конфискованные активы российских олигархов, попавших под санкции США, передадут Украине. По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это.

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