ЕС не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов, — СМИ

Европейский союз. Фото: wikipedia.org

Европейский союз вероятно не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов. При этом, изначально санкции были введены из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Среди тех, кто может быть освобожден от санкций, — бизнесмен Григорий Березкин, известный своей связью с Путиным, миллиардер Фархад Ахмедов и Александр Шульгин, который ранее возглавлял компанию Ozon.

Также сообщается, что для продления или введения новых санкций ЕС требуется одобрение всех 27 стран-участниц. Действующий пакет санкций заканчивается 15 сентября.

Кроме того, было решено прекратить действие санкций в отношении военного руководителя Георгия Шуваева, который ушел из жизни в прошлом году.

Напомним, что конфискованные активы российских олигархов, попавших под санкции США, передадут Украине. По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это.