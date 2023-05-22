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ЄС планує надати Україні більше систем ППО, — Боррель

22 травня 2023 21:13
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ЄС планує надати Україні більше систем ППО, — Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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ЄС планує розширювати військову допомогу Україні та надати їй більше систем ППО та інших видів озброєнь. Європа хоче закінчити цю війну, єдиний, хто хоче її продовження — це Путін.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради закордонних справ у Брюсселі.

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Боррель заявив, що ЄС планує розширювати військову допомогу Україні та надати їй більше систем ППО та інших видів озброєнь. Голова дипломатії ЄС також наголосив, що Києву варто прискорювати процес реформ, переходити на європейські стандарти, "щоб не проґавити унікальний шанс приєднання до Євросоюзу".

"Той, хто дійсно зацікавлений у мирі, не може ставити агресора та жертву агресії на один рівень. Я передав це послання всім лідерам у світі, особливо тим, які говорять, що дуже зацікавлені у мирі, але продовжують ставити знак рівності між агресором та його жертвою. Такий підхід не може принести миру, який буде справедливим, та не може забезпечити українському народу дотримання його прав", — наголосив Боррель.

За його словами, всі прагнуть, аби війна завершилася.

"Єдиний, хто хоче продовжувати цю війну — це Путін. І ніхто не хоче миру більше за Україну. Саме тому ми підтримуємо ініціативу Президента Зеленського щодо справедливого миру", — сказав високий представник ЄС.

Нагадаємо, нещодавно глава українського МЗС України Дмитро Кулеба назвав дві умови, за яких Україна готова розглядати мирні плани інших країн. Території України не повинні перейти Росії, а саму війну не можна зараз заморозити.

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