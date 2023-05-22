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ЕС планирует предоставить Украине больше систем ПВО, — Боррель

22 мая 2023 21:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ЕС планирует предоставить Украине больше систем ПВО, — Боррель
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

ЕС планирует расширять военную помощь Украине и предоставить больше систем ПВО и других видов вооружений. Европа хочет закончить эту войну, единственный, кто хочет ее продолжения — это Путин.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания Совета иностранных дел в Брюсселе.

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Боррель заявил, что ЕС планирует расширять военную помощь Украине и предоставить больше систем ПВО и других видов вооружений. Глава дипломатии ЕС также подчеркнул, что Киеву следует ускорять процесс реформ, переходить на европейские стандарты, "чтобы не упустить уникальный шанс присоединения к Евросоюзу".

"Тот, кто действительно заинтересован в мире, не может ставить агрессора и жертву агрессии на один уровень. Я передал это послание всем лидерам в мире, особенно тем, кто говорит, что очень заинтересован в мире, но продолжают ставить знак равенства между агрессором и его жертвой. Такой подход не может принести миру, который будет справедливым, и не может обеспечить украинскому народу соблюдение его прав", — подчеркнул Боррель.

По его словам, все стремятся, чтобы война завершилась.

"Единственный, кто хочет продолжать эту войну — это Путин. И никто не хочет мира больше, чем Украина. Именно поэтому мы поддерживаем инициативу Президента Зеленского по справедливому миру", сказал высокий представитель ЕС.

Напомним, недавно глава украинского МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых Украина готова рассматривать мирные планы других стран. Территории Украины не должны перейти России, а саму войну нельзя сейчас заморозить.

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