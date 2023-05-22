ЕС планирует предоставить Украине больше систем ПВО, — Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

ЕС планирует расширять военную помощь Украине и предоставить больше систем ПВО и других видов вооружений. Европа хочет закончить эту войну, единственный, кто хочет ее продолжения — это Путин.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания Совета иностранных дел в Брюсселе.

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Боррель заявил, что ЕС планирует расширять военную помощь Украине и предоставить больше систем ПВО и других видов вооружений. Глава дипломатии ЕС также подчеркнул, что Киеву следует ускорять процесс реформ, переходить на европейские стандарты, "чтобы не упустить уникальный шанс присоединения к Евросоюзу".

"Тот, кто действительно заинтересован в мире, не может ставить агрессора и жертву агрессии на один уровень. Я передал это послание всем лидерам в мире, особенно тем, кто говорит, что очень заинтересован в мире, но продолжают ставить знак равенства между агрессором и его жертвой. Такой подход не может принести миру, который будет справедливым, и не может обеспечить украинскому народу соблюдение его прав", — подчеркнул Боррель.

По его словам, все стремятся, чтобы война завершилась.

"Единственный, кто хочет продолжать эту войну — это Путин. И никто не хочет мира больше, чем Украина. Именно поэтому мы поддерживаем инициативу Президента Зеленского по справедливому миру", — сказал высокий представитель ЕС.

Напомним, недавно глава украинского МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых Украина готова рассматривать мирные планы других стран. Территории Украины не должны перейти России, а саму войну нельзя сейчас заморозить.