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ЄС почне виробляти понад один мільйон боєприпасів на рік

30 серпня 2023 13:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ЄС почне виробляти понад один мільйон боєприпасів на рік
Військові навчання. Ілюстративне фото: DoD US
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Країни Євросоюзу почнуть виробляти понад один мільйон боєприпасів на рік. Наразі завершується визначення промислових проєктів, завдяки яким буде дозволено досягнути таких цілей.

Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон, передає "Укрінформ".

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Виробництво боєприпасів

"Обговорення триватиме головним чином навколо нашої спроможності продовжувати підтримувати Україну у довгостроковому вимірі, забезпечувати її потреби, особливо у боєприпасах. Я хочу нагадати, що ми змогли дуже швидко заснувати правовий акт, так званий ASAP (Акт з підтримки виробництва боєприпасів. За написанням співпадає із англійською абревіатурою "так швидко, як можливо". — Ред.), з метою бути здатними виробляти більше боєприпасів для України", — зазначив він перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС в місті Толедо (Іспанія).

Бретон наголосив, що наразі відбір таких проєктів завершується, спираючись на ті пропозиції, які отримала Єврокомісія від країн, які є членами союзу.

Допомога Україні

За його словами, роботи мають виконатися швидко, завдяки чому Європа зможе збільшити свої можливості в оборонному питанні, аби виконати свої обіцянки перед Україною.

"Як ми зазначали багато разів, ми організуємося на рівні ЄС, щоб допомагати Україні так довго, як це буде необхідно. Відповідно до ухваленого Акту ASAP, ЄС буде здатним підтримувати фінансово ці проєкти — з виробництва боєприпасів, снарядів, — усього, що є необхідним, включаючи (виробництво) ракет", — зазначив Бретон.

Він додав, що країни ЄС постійно перебувають у контакті з Україною щодо актуальних потреб. У Європі налаштовані надати нашій державі всю обіцяну зброю, куди увійдуть термінові поставки боєприпасів.

"Я переконаний, що ми це зробимо", — запевнив єврокомісар.

Нагадаємо, українським військовим необхідно робити 5-6 тисяч пострілів на день, оскільки російські окупанти роблять понад 10 тисяч. Кількість снарядів, яку отримала Україна від США, є невеликою.

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