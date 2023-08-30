ЕС начнет производить более одного миллиона боеприпасов в год

Военные учения. Иллюстративное фото: DoD US

Страны Евросоюза начнут производить более одного миллиона боеприпасов в год. В настоящее время завершается определение промышленных проектов, благодаря которым будет позволено достичь таких целей.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает "Укринформ".

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Производство боеприпасов

"Обсуждение будет продолжаться главным образом вокруг нашей способности продолжать поддерживать Украину в долгосрочном измерении, обеспечивать ее потребности, особенно в боеприпасах. Я хочу напомнить, что мы смогли очень быстро учредить правовой акт, так называемый ASAP (Акт по поддержке производства боеприпасов. английской аббревиатурой "так быстро, как возможно". — Ред.), с целью быть способными производить больше боеприпасов для Украины", — отметил он перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в городе Толедо (Испания).

Бретон подчеркнул, что отбор таких проектов завершается, опираясь на те предложения, которые получила Еврокомиссия от стран, которые являются членами союза.

Помощь Украине

По его словам, работы должны быть выполнены быстро, благодаря чему Европа сможет увеличить свои возможности в оборонном вопросе, чтобы выполнить свои обещания перед Украиной.

"Как мы отмечали много раз, мы организуемся на уровне ЕС, чтобы помогать Украине так долго, как это будет необходимо. Согласно принятому Акту ASAP, ЕС будет способен поддерживать финансово эти проекты — по производству боеприпасов, снарядов, — всего, что необходимо, включая (производство) ракет", — сказал Бретон.

Он добавил, что страны ЕС постоянно находятся в контакте с Украиной по актуальным потребностям. В Европе настроены предоставить нашему государству все обещанное оружие, куда войдут срочные поставки боеприпасов.

"Я убежден, что мы это сделаем", — заверил еврокомиссар.

Напомним, украинским военным необходимо производить 5-6 тысяч выстрелов в день, поскольку российские оккупанты производят более 10 тысяч. Количество снарядов, которое получила Украина от США, невелико.