ЄС попередив Цукерберга про наслідки дезінформації щодо нападу ХАМАС

Засновник Meta Марк Цукерберг. Фото: freepik

Єврокомісар Тьєррі Бретон попередив підприємця Марка Цукерберга про те, що на його платформах Meta стався "сплеск незаконного контенту та дезінформації" про події в Ізраїлі. Якщо Цукерберг не відреагує, його компанії загрожує штраф чи навіть відключення на території ЄС.

Про це повідомляє Politico.

Читайте також:

У Meta великі проблеми

Бретон попросив Цукерберга пильнувати, щоб забезпечити дотримання правил, протидіяти незаконному контенту та дезінформації, зокрема щодо нападу палестинських терористів ХАМАС на Ізраїль.

"Терміново прошу вас переконатися, що ваші системи ефективні. Зайве говорити, що я також очікую, що ви будете контактувати з відповідними правоохоронними органами та Європолом і гарантуватимете, що ви оперативно реагуєте на будь-які запити", — додав єврокомісар.

Цукерберг має відповісти на запити Бретона протягом доби.

Згідно з нещодавно ухваленим Законом ЄС про цифрові послуги, компанії несуть відповідальність за моніторинг і видалення незаконного вмісту, як пропаганда тероризму чи мови ненависті.

Недотримання таких європейських норм може призвести до штрафу в розмірі 6% річного доходу компанії чи навіть до повної заборони соцмережі в країнах ЄС.

"Після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль у суботу ми швидко створили центр спецоперацій, укомплектований експертами, у тому числі вільними носіями івриту та арабської, щоб уважно стежити за цією ситуацією, і реагувати на неї. Ми підтримуємо безпеку наших платформ, вживаємо заходів щодо вмісту, який порушує нашу політику або місцеве законодавство, і координуємо роботу зі сторонніми перевірками фактів у регіоні, щоб обмежити поширення дезінформації", — сказав речник Meta Аль Толан.

До складу Meta входять популярні платформи соцмереж, такі як Instagram, Facebook та Threads. Відзначимо, що такі попередження вже отримали власник Twitter (X) Ілон Маск та власник Tik-Tok Шо Цзі Чу.

Нагадаємо, що раніше Марк Цукерберг звернуся до працівників Meta працювати в офісі компанії три дні на тиждень. Раніше про свою готовність контролювати чати Meta заради дитячої безпеки висловилася Велика Британія.