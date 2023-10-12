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ЕС предупредил Цукерберга о последствиях дезинформации о нападении ХАМАС

12 октября 2023 19:06
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Илья Рябинин
редактор
ЕС предупредил Цукерберга о последствиях дезинформации о нападении ХАМАС
Основатель Meta Марк Цукерберг. Фото: AP Photo / Nick Wass
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Еврокомиссар Тьерри Бретон предупредил предпринимателя Марка Цукерберга о том, что на его платформах Meta произошел "всплеск незаконного контента и дезинформации" о событиях в Израиле. Если Цукерберг не отреагирует, то его компании грозит штраф или даже отключение на территории ЕС.

Об этом сообщает Politico.

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Бретон попросил Цукерберга следить за тем, чтобы обеспечить соблюдение правил, противодействовать незаконному контенту и дезинформации, в том числе по нападению палестинских террористов ХАМАС на Израиль.

"Срочно прошу вас убедиться, что ваши системы эффективны. Излишне говорить, что я также ожидаю, что вы будете контактировать с соответствующими правоохранительными органами и Европолом, и гарантируете, что оперативно среагируете на любые запросы", — добавил еврокомиссар.

Цукерберг должен ответить на запросы Бретона в течение суток.

Согласно недавно принятому Законом ЕС о цифровых услугах, компании несут ответственность за мониторинг и удаление незаконного содержания, как пропаганда терроризма или языка ненависти.

Несоблюдение таких европейских норм может привести к штрафу в размере 6% годового дохода компании или даже полному запрету соцсети в странах ЕС.

"После террористического нападения ХАМАС на Израиль в субботу, мы быстро создали центр спецопераций, укомплектованный экспертами, в том числе свободными носителями иврита и арабского языка, чтобы внимательно следить за этой ситуацией, и реагировать на нее. Мы поддерживаем безопасность наших платформ, принимаем меры по содержанию, который нарушает нашу политику или местное законодательство, и координируем работу с посторонними проверками фактов в регионе, чтобы ограничить распространение дезинформации", — сказал спикер Meta Аль Толан.

В состав Meta входят популярные платформы соцсетей, такие, как Instagram, Facebook и Threads. Отметим, что такие предупреждения уже получили владелец Twitter (X) Илон Маск и владелец Tik-Tok Шо Цзы Чу.

Напомним, что ранее Марк Цукерберг обратился к работникам Meta работать в офисе компании три дня в неделю. Ранее о своей готовности контролировать чаты Meta ради детской безопасности высказалась Великобритания.

 

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