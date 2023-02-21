ЄС продовжив санкції проти рф за визнання "незалежності" Л/ДНР

Пакет санкцій проти рф був запроваджений 22 лютого 2022 року

Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти росії, запроваджені після визнання "незалежності" окупованих територій Донецької та Луганської областей. Обмеження продовжено до 24 лютого 2024 року.

Відповідне рішення опубліковано в Офіційному журналі Євросоюзу.

Заява Євросоюзу

Як зазначається у повідомленні, ЄС залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і прихильний до повної реалізації політики невизнання щодо незаконної російської анексії.

"Союз не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію українських територій російською федерацією як порушення міжнародного права. Зважаючи на незаконні дії російської федерації проти України, які тривають, обмежувальні заходи мають бути продовжені до 24 лютого 2024 року", — наголошується в рішенні.

Рішення набуде чинності 22 лютого і стосується санкцій, які було запроваджено 23 лютого 2022 року "у відповідь на незаконне визнання, окупацію або анексію російською федерацією деяких районів України, що не контролюються урядом".

Нагадаємо, раніше Україна запровадила санкції проти керівників найбільших російських банків, які працюють на військово-промисловий комплекс рф. Президент Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).

За даними ЗМІ, економіці росії повномасштабне вторгнення в Україну коштуватиме втратою 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року. Це приблизно дорівнює всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.