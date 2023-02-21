ЕС продлил санкции против рф за признание "независимости" Л/ДНР
Совет ЕС решил продлить санкции против россии, введенные после признания "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ограничения продлены до 24 февраля 2024 года.
Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.
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Заявление Евросоюза
Как отмечается в сообщении, ЕС остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации политики непризнания незаконной российской аннексии.
"Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий российской федерацией как нарушение международного права. Учитывая продолжающиеся незаконные действия российской федерации против Украины, ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", — отмечается в решении.
Решение вступит в силу 22 февраля и касается санкций, введенных 23 февраля 2022 года "в ответ на незаконное признание, оккупацию или аннексию российской федерацией некоторых районов Украины, не контролируемых правительством".
Напомним, ранее Украина ввела санкции против руководителей крупнейших российских банков, работающих на военно-промышленном комплексе россии. Президент Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета по нацбезопасности и обороны (СНБО).
По данным СМИ, экономике россии полномасштабное вторжение в Украину обойдется потерей в 190 миллиардов долларов валового внутреннего продукта до 2026 года. Это примерно равно всему годовому ВВП таких стран, как Венгрия или Кувейт.