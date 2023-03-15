ЄС виділяє 2 млрд євро на поповнення запасів боєприпасів в Україні та інших країнах
Європейський союз укладає угоду на суму 2 млрд євро для поповнення запасів боєприпасів, що виснажуються, в Україні та інших країнах. Угода включає два основні елементи.
Про це пише Politico.
-
Радуцький розповів, скільки постраждало центрів екстреної медичної допомоги в Україні
-
Сейм Литви визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією
-
В Одесі планували незаконно побудувати 24-поверхівку
-
Гондурас розірве дипвідносини з Тайванем: яка причина
-
Колишнього співробітника спецслужби затримано за шпигунську діяльність на користь країни-агресора
-
ЗМІ оприлюднили план кремля повернення Молдови під свій контроль
-
Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" їде з концертом до Японії: хто з рідних Танчинця там проживає
-
В порту Одещини виявили матеріали для підпільного виробництва "брендової" парфумерії
-
Кабмін оновив програми "5-7-9" та лізингу: які кредити скасовують
-
Телескоп Джеймс Вебб "упіймав" зірку на межі смерті
Угода з боєприпасів
У повідомленні йдеться, що ЄС виділить 1 млрд євро для відшкодування часткової вартості боєприпасів, які можуть пожертвувати країни зі своїх власних запасів. Також країни спільно купуватимуть нові боєприпаси на 1 млрд євро, щоб укладати більші контракти за вигіднішою ціною за снаряд.
Посли ЄС обговорять пропозицію, підготовлену Європейською службою зовнішніх зв'язків, на зустрічі у середу. Це зроблено для того, щоб допомогти країнам забезпечити безпеку та готовність до оборони.
"Схема швидко розроблялася останніми тижнями у відповідь на заклики України надати більше боєприпасів, зокрема, 155-міліметрових артилерійських снарядів, яких вона відчайдушно потребує як утримання території, так і початку весняного контрнаступу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 8 березня міністр оборони України Олексій Резніков приїхав на зустріч міністрів оборони країн ЄС. Європейці обговорюватимуть швидкість постачання зброї Силами оборони України.