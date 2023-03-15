ЕС выделяет 2 млрд евро на пополнение запасов боеприпасов в Украине и других странах

Боеприпасы для Украины

Европейский союз заключает сделку на сумму 2 млрд евро для пополнения истощающихся запасов боеприпасов в Украине и других странах. Сделка включает два главных элемента.

Об этом пишет Politico.

Сделка по боеприпасам

В сообщении говорится, что ЕС выделит 1 млрд евро для возмещения частичной стоимости боеприпасов, которые страны могут пожертвовать из своих собственных запасов. Также страны будут совместно закупать новые боеприпасы на 1 млрд евро, чтобы заключать более крупные контракты по более выгодной цене за снаряд.

Послы ЕС обсудят предложение, подготовленное Европейской службой внешних связей, на встрече в среду. Это сделано для того, чтобы помочь странам обеспечить безопасность и готовность к обороне.

"Схема быстро разрабатывалась в последние недели в ответ на призывы Украины предоставить больше боеприпасов, в частности, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, в которых она отчаянно нуждается как для удержания территории, так и для начала весеннего контрнаступления", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников приехал на встречу министров обороны стран ЕС. Европейцы будут обсуждать скорость поставки оружия Силами обороны Украины.