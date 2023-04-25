ЄС запровадив нові правила щодо контенту: на кого вони діють

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Найбільші світові соціальні мережі Facebook, Twitter, TikTok та інші будуть змушені боротися з незаконним і шкідливим контентом, інакше їм загрожують величезні штрафи відповідно до Закону Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA) вже з 25 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Читайте також:

На які компанії поширюються нові правила

Європейська комісія у вівторок опублікувала перелік 19 дуже великих онлайн-платформ (VLOP) і пошукових систем, які потрапляють під дію широкомасштабного закону про онлайн-контент.

Серед визначених компаній, які мають понад 45 мільйонів користувачів у ЄС, фігурують:

вісім платформ соціальних мереж, а саме Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest та Snapchat;

п'ять онлайн-маркетплейсів, а саме Amazon, Booking, AliExpress, Google Shopping і Zalando;

інші платформи, включаючи магазини додатків Apple і Google, Google Maps і Вікіпедію, а також пошукові системи Google і Bing.

Які вимоги висуваються до компаній

До цих компаній висуваються суворі вимоги, включаючи швидке видалення незаконного контенту, забезпечення того, щоб неповнолітні не ставали мішенню для персоналізованої реклами, а також обмеження поширення дезінформації та шкідливого контенту, такого як кіберзнущання.

"Компанії повинні будуть протягом чотирьох місяців виконати повний набір нових зобов'язань, передбачених DSA. Ці зобов'язання спрямовані на розширення можливостей і захист користувачів в Інтернеті, в тому числі неповнолітніх, і вимагають від визначених сервісів оцінювати та зменшувати системні ризики, а також надавати надійні інструменти модерації контенту", — йдеться у заяві Єврокомісії.

Протягом чотирьох місяців від сьогоднішнього оголошення платформи та пошукові системи повинні адаптувати свої системи, ресурси та процеси для дотримання вимог, створити незалежну систему дотримання вимог та провести першу щорічну оцінку ризиків і повідомити про неї Єврокомісію.

Платформам доведеться виявляти, аналізувати та зменшувати широкий спектр системних ризиків, починаючи від того, як незаконний контент і дезінформація можуть посилюватися на їхніх сервісах, і закінчуючи впливом на свободу вираження поглядів і свободу ЗМІ.

Так само необхідно оцінювати та зменшувати специфічні ризики, пов'язані з гендерно зумовленим насильством в Інтернеті, захистом неповнолітніх в Інтернеті та їхнього психічного здоров'я. Плани зменшення ризиків визначених платформ і пошукових систем підлягатимуть незалежному аудиту та нагляду з боку Єврокомісії.

Штрафи можуть сягати шість відсотків від глобального річного обороту компанії, а дуже серйозні випадки порушення можуть призвести до того, що платформи будуть тимчасово заборонені.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що TikTok отримує прибуток від продажу незаконних та потенційно небезпечних косметичних товарів, зокрема підробленої косметики та кремів для шкіри, що відпускаються лише за рецептом. Водночас соціальна мережа заявляє про свою "нульову толерантність" до недобросовісних продавців.