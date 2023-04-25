ЕС ввел новые правила по контенту: на кого они действуют

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Крупнейшие мировые социальные сети Facebook, Twitter, TikTok и другие будут вынуждены бороться с незаконным и вредоносным контентом, в противном случае им грозят огромные штрафы в соответствии с Законом Европейского Союза о цифровых услугах (DSA) уже с 25 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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На какие компании распространяются новые правила

Европейская комиссия во вторник опубликовала перечень 19 очень больших онлайн-платформ (VLOP) и поисковых систем, попадающих под действие широкомасштабного закона об онлайн-контенте.

Среди определенных компаний, имеющих более 45 миллионов пользователей в ЕС, фигурируют:

восемь платформ социальных сетей, а именно Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest и Snapchat;

пять онлайн-маркетплейсов, а именно Amazon, Booking, AliExpress, Google Shopping и Zalando;

другие платформы, включая магазины приложений Apple и Google, Google Maps и Википедию, а также поисковые системы Google и Bing.

Какие требования предъявляются к компаниям

Эти компании предъявляют строгие требования, включая быстрое удаление незаконного контента, обеспечение того, чтобы несовершеннолетние не становились мишенью для персонализированной рекламы, а также ограничения распространения дезинформации и вредного контента, такого как кибериздевательство.

"Компании должны будут в течение четырех месяцев выполнить полный набор новых обязательств, предусмотренных DSA. Эти обязательства направлены на расширение возможностей и защиту пользователей в Интернете, в том числе несовершеннолетних, и требуют от определенных сервисов оценивать и уменьшать системные риски, а также предоставлять надежные инструменты модерации контента", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В течение четырех месяцев от объявления платформы и поисковые системы должны адаптировать свои системы, ресурсы и процессы для соблюдения требований, создать независимую систему соблюдения требований и провести первую ежегодную оценку рисков и сообщить о ней Еврокомиссию.

Платформам придется выявлять, анализировать и уменьшать широкий спектр системных рисков, начиная с того, как незаконный контент и дезинформация могут усиливаться на их сервисах и заканчивая влиянием на свободу выражения мнений и свободу СМИ.

Также необходимо оценивать и уменьшать специфические риски, связанные с гендерно обусловленным насилием в Интернете, защитой несовершеннолетних в Интернете и их психического здоровья. Планы уменьшения рисков определенных платформ и поисковых систем будут подлежать независимому аудиту и надзору со стороны Еврокомиссии.

Штрафы могут достигать шести процентов от глобального годового оборота компании, а очень серьезные случаи нарушения могут привести к тому, что платформы будут временно запрещены.

Напомним, недавно стало известно, что TikTok получает прибыль от продажи незаконных и потенциально опасных косметических товаров, в частности, поддельной косметики и кремов для кожи, отпускаемых только по рецепту. В то же время, социальная сеть заявляет о своей "нулевой толерантности" к недобросовестным продавцам.