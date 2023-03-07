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ЄС запровадив санкції проти росіян, які причетні до насильства над жінками

7 березня 2023 18:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Сексуальне насильство
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок Європейський Союз запровадив санкції проти дев'яти осіб та трьох організацій, які були визнані винними у сексуальному насильстві та інших порушеннях прав жінок, а також участі у війні в Україні. Це перший випадок, коли ЄС використовує свої повноваження, встановлені у 2020 році, для покарання порушників прав людини, зокрема за сексуальне насильство.

Про це пише Reuters.

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Санкції

Санкції також стосуються представників руху "Талібан", поліцейських у Москві та інших осіб у М'янмі та Південному Судані. До списку також було включено іранську жіночу в'язницю Гарчак. Список осіб, включених до чорного списку, не було опубліковано відразу, але їх особи будуть опубліковані в офіційному журналі блоку пізніше того ж дня, напередодні Міжнародного жіночого дня.

Заходи включають заморожування будь-яких активів, якими володіють цільові особи та організації в ЄС, і заборона на в'їзд до блоку. Компаніям у ЄС також заборонено надавати послуги особам, які перебувають під санкціями. Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра заявив, що запровадження санкцій надсилає ясний сигнал злочинцям про те, що їхні злочини не залишаться безкарними.

Він також підкреслив, що це сигнал жертвам: ЄС підтримає їх, де б вони не перебували, і посилить покарання за сексуальне насильство та інші порушення прав людини.

Нагадаємо, що генеральний прокурор України Андрій Костін зустрівся з депутатом парламенту Великої Британії Алісією Кернс. Вони обговорили міжнародні злочини росії, у тому числі застосування сексуального насильства.

Національна поліція та прокуратура зафіксувала вже 155 випадків сексуального насильства з боку російських окупантів. Насправді таких випадків набагато більше.

Також ми писали, що фонд Future for Ukraine запускає проєкт психологічної допомоги GIDNA для жінок, які пережили сексуальне насильство під час війни. У рамках проєкту досвідчені психотерапевти пропонують курс із десяти анонімних консультацій, які допоможуть жінкам повернути психологічну стійкість.

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