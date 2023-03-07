ЕС ввел санкции против россиян, которые причастны к насилию над женщинами

Сексуальное насилие

Во вторник Европейский союз ввел санкции против девяти человек и трех организаций, которые были признаны виновными в сексуальном насилии и других нарушениях прав женщин, а также в участии в войне на Украине. Это первый случай, когда ЕС использует свои полномочия, установленные в 2020 году, для наказания нарушителей прав человека, в том числе за сексуальное насилие.

Об этом пишет Reuters.

Санкции

Санкции также касаются представителей движения "Талибан", полицейских в Москве и других лиц в Мьянме и Южном Судане. В список также была включена иранская женская тюрьма Гарчак. Список лиц, включенных в черный список, не был опубликован сразу, но их личности будут опубликованы в официальном журнале блока позже в тот же день, накануне Международного женского дня.

Меры включают в себя замораживание любых активов, которыми владеют целевые лица и организации в ЕС, и запрет на въезд в блок. Компаниям в ЕС также запрещено предоставлять услуги лицам, находящимся под санкциями. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что введение санкций отправляет ясный сигнал преступникам о том, что их преступления не останутся безнаказанными.

Он также подчеркнул, что это сигнал жертвам: ЕС поддержит их, где бы они ни находились, и ужесточит наказание за сексуальное насилие и другие нарушения прав человека.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин встретился с депутатом парламента Великобритании Алисией Кернс. Они обсудили международные преступления рф, в том числе применение сексуального насилия.

Национальная полиция и прокуратура зафиксировала уже 155 случаев сексуального насилия со стороны российских оккупантов. На самом деле таких случаев гораздо больше.

Также мы писали, что фонд Future for Ukraine запускает проект психологической помощи GIDNA для женщин, переживших сексуальное насилие во время войны. В рамках проекта опытные психотерапевты предлагают курс по десяти анонимным консультациям, которые помогут женщинам вернуть психологическую устойчивость.