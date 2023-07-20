ЄС збільшить військову допомогу Україні: Боррель про обстріл Одеси

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Фото: росЗМІ

Європейський Союз має намір посилити військову підтримку Україні. Це пов'язано з агресивними діями РФ проти Одеси, де зафіксовані людські жертви, руйнування в порту і втрата великих запасів зерна для країн, що потребують.

Про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

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Боррель наголосив, що події в Одесі показали новий рівень агресії. З урахуванням використання авіації та дронів проти України, ЄС розглядає надання засобів протиповітряного захисту та засобів проти дронів. Важливим моментом буде обговорення розширення ресурсів Європейського фонду миру.

"Ця відповідь може бути тільки одна, і вона не повинна бути риторичною, нам потрібно надавати Україні більше військових ресурсів. Саме тому я подаю пропозиції щодо збільшення можливостей Європейського фонду світу — про цифри ми зможемо говорити після зустрічі. Це питання перетворюється на дуже серйозне" — сказав Боррель.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня в Одесі близько 01:57 пролунала повітряна тривога, яка тривала дві години. За цей час у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю в центрі міста. Крім того, чотири особи отримали поранення.

Крім того, сьогодні вночі окупанти вдарили по житлових будинках у Миколаєві. Постраждали 18 людей, зокрема і п'ятеро дітей.